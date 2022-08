Syndrome du bébé secoué : le nombre de cas a doublé en Ile-de-France durant la pandémie de Covid-19

En Ile-de-France, le nombre de cas de bébé secoué a doublé durant la pandémie de Covid-19 et la mortalité a été neuf fois plus importante. C'est ce que révèle une étude de l'AP-HP, réalisée en lien avec l'hôpital Necker et l'INSERM, publiée mardi.