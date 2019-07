Syuzanna, la jeune arménienne de Montpellier décorée pour son parcours d'intégration exemplaire

Saint-Aunès, France

C'est à la communauté Emmaüs de Saint Aunès près de Montpellier que Syuzanna Sahakyan a reçu en fin de semaine dernière des mains du député LREM Patrick Vignal , la médaille de l' Assemblée Nationale pour saluer son intégration réussie. Une cérémonie en présence de ses parents et des compagnons d’Emmaüs pour qui Syuzanna est un exemple.

Arrivée avec sa famille, ses parents et sa sœur, d' Arménie, en 2012, à l'âge de 13 ans, Syuzanna est aujourd'hui étudiante en deuxième année à la Faculté de Pharmacie de Montpellier , après avoir obtenu en 2017 son bac S avec mention Très Bien au lycée Joffre. A son arrivée en France, il y a 7 ans, Syuzanna ne parlait pas français .

" Personne ne quitte son pays sans raison" Syuzanna

Syuzanna préfère rester pudique sur les raisons "personnelles" du départ de sa famille d'Arménie, une famille russophone, le père cuisinier, la mère institutrice, elle ne s'étend pas non plus les premiers jours, à Montpellier " par hasard", hébergement d'urgence, sans papier et puis l’accueil à la communauté Emmaüs de Saint Aunès . Sa famille s'est agrandi d'un petit frère et y travaille toujours.

"Syuzanna c'est un exemple , un exemple pour tous les compagnons d'ici, nous avons 17 nationalités différentes, et par son parcours, Syuzanna démontre que l'intégration est faisable, à condition qu'on prenne le temps de s'en occuper, il ne s'agit pas uniquement d'une question d'hébergement ." Dominique Boisseau, Emmaüs Saint Aunès

"Syuzanna ne le doit qu'à elle -même, elle a travaillé beaucoup, le soir, le weekend pour apprendre le français, Dominique Boisseau, le directeur d’Emmaüs Saint Aunès est admiratif de la volonté de Syuzanna, soutenue, tient il à préciser par toute sa famille qui "en plus de la langue, a tenu à apprendre les coutumes, la manière de vie de notre pays , Syuzanna c'est notre exemple, conclut il.

"L’Arménie, c'est ma famille biologique, la France c'est mon pays d'accueil "Syuzanna

Dans son discours dans un français parfait, Syuzanna remercie la France "qui lui a ouvert ses portes" à elle comme à " ceux qui émigrent en France avec pour seul guide, l’espoir d’une vie meilleure". Syuzanna reconnait que cela n'a pas été toujours facile, mais "_cette période est terminée et aujourd’hui ,je suis certaine que la France st ouverte, et qui si on veut, on peut construire une vie içi ,_si on se donne les moyens, si on est motivé et si on y travaille" et Syuzanna dans un grand sourire termine "si je peux être un exemple pour ceux qui jeunes ou moins jeunes en arrivant en France ne savent pas parler français, j’aimerais leur dire que malgré les difficultés qu'on a traversées, malgré l'endroit où on vit, malgré ce qui nous arrivent , si nous y tenons vraiment, si nous avons un objectif, c'est possible d'y arriver."

La famille de Syuzanna a désormais une carte de séjour, et a fait une demande de naturalisation française.