"T'es bonne", "tu veux pas faire la vaisselle", "Je vais me la faire" : le machisme ordinaire dans les rues de Poitiers

France Bleu Poitou profite de la journée internationale des droits des femmes pour passer aux cribles les thématiques liées aux inégalités entre hommes et femmes. Et vous donne la parole ce vendredi matin sur le sujet de 8h10 à 8h30.

Poitiers, France

Pourquoi les femmes ne sont-elles toujours pas payées comme les hommes ? Comment fait-on pour qu'elles accèdent aux postes à responsabilité ? Comment se passe à la maison la répartition des tâches entre Madame et Monsieur ? Comment concilier vie professionnelle et parentalité ? Un an et demi après MeToo et Balance Ton Porc, a-t-on progressé sur la question du harcèlement ? Nous sommes allés dans les rues de Poitiers poser toutes ces questions.

Le travail des femmes est-il reconnu à sa juste valeur ?

A présent, c'est votre voix qui compte. On attend vos appels ce matin après 8h15 au 05.49.60.20.20. A partir de 8h10, deux femmes débattront en studio, une militante féministe (Marion Babin de l'association poitevine des Amis des femmes de la libération) et une cheffe d'entreprise (Françoise Ballet-Blu, également co-présidente d'Entreprendre au Féminin dans la Vienne).