"T'as voulu voir Vierzon" : visualisez le périmètre de 100 kilomètres autour de chez vous

Des déplacements limités à 100 kilomètres autour du domicile, sauf pour raisons professionnelles ou impératifs. Voilà le périmètre que vous pourrez parcourir à partir du 11 mai si le déconfinement s'amorce bien comme prévu. Bien évidemment, il est quand-même recommandé de limiter vos déplacements, mais cela peut permettre par exemple de voir des membres de la famille pour la première fois depuis plus de deux mois en respectant les gestes "barrière". Pour savoir si ce sera possible, il existe plusieurs plateformes, nous en avons testé deux. La première s'appelle Géoportail, l'autre Esrifrance, et les deux vous permettent, en tapant le nom de votre commune, de savoir quel sera votre périmètre de déplacement autorisé.

Orléans ne fait pas partie du rayon autorisé pour les tourangeaux © Radio France - capture d'écran

Un rayon de 100 kilomètres autour du domicile

Pour une précision optimale il est recommandé de bien préciser l'adresse de votre domicile. Une fois que c'est fait, vous avez une idée précise de là où vous pourrez vous rendre. On apprend par exemple qu'au départ de Châteauroux, il est possible d'aller à Guéret, Bourges ou encore Châtellerault, mais pas Poitiers ni Tours. De Tours justement, vous pouvez rendre visite à de la famille au Mans, ou encore aller à Blois ou Saumur. Du côté d'Orléans, vous pourrez aller jusqu'aux portes de l'Île-de-France, ainsi qu'à Amboise. "T'as voulu voir Vierzon" chantait Jacques Brel, en l'occurrence ce sera possible. toutefois il ne savait pas à l'époque qu'il serait recommandé de s'y rendre avec un masque et du gel hydroalcoolique.