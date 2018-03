Lille, France

Et si vous votiez pour un projet citoyen et solidaire près de chez vous ? C'est ce que propose l'assureur Aviva, avec son concours "la Fabrique", qui a lieu en ce moment. Associations et particuliers présentent un projet citoyen, autour de l'économie sociale et solidaire. Ce sont les internautes qui votent pour leurs projets préférés. 140 projets finalistes passent ensuite devant un jury, pour gagner entre 2000 et 50 000 euros.

TA1AMI, association qui lutte contre la solitude

Parmi les projets en lice, celui de l'association lilloise TA1AMI, qui a pour mission de rompre la solitude des personnes âgées. 500 bénévoles accompagnent 500 personnes, et vont régulièrement leur rendre visite, chez elles ou dans les maisons de retraite. L'association organise également 1500 sorties culturelles par an.

Depuis peu, elle a élargi son activité, avec des jeunes handicapés et des élèves en difficultés scolaires. L'association agit dans 25 villes en France, et se développe même à l'étranger.

Remporter un prix pour doubler son activité

L'association espère remporter l'un des prix Aviva, afin de doubler le nombre de personnes accompagnées. Pour cela, elle doit d'abord se qualifier, en obtenant un maximum de votes des internautes !

ECOUTEZ : Jean-Jacques Derosiaux, président de TA1AMI, invité de France Bleu Nord