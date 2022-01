Tabac, alcool, drogue, il faut apprendre aux enfants " à dire non" explique Stéphane Baghuelou

La consommation de tabac, d’alcool et de cannabis est en forte baisse en 2021 chez les élèves de 3e. C’est le constat d'une étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies analysée par Stéphane Baghuelou, chef de service à l'association addiction France dans l'Yonne.

Les jeunes commencent à boire et fumer plus tard

On commence à boire plus tard quand on est jeune. Selon l'enquête, le nombre d'élèves de 3e n'ayant jamais bu une goutte d'alcool a doublé en dix ans (35,9% y avait goutté en 2010 contre 16,8% en 2021). Parallèlement, on observe aussi une baisse de l'expérimentation du tabac chez les 14/15 ans (51% en 2010 ont expérimenté contre 30% en 2021). Stéphane Baghuelou, est chef de service à l'association addiction France dans l'Yonne.

France Bleu Auxerre : Est ce que ça veut dire que les campagnes de prévention passent mieux, ou est-ce une affaire de circonstances ?

Stéphane Baghuelou : Il y a ans doute plusieurs raisons. Les circonstances liées à la crise sanitaire et l'absence de regroupements. Je crois qu'il y a aussi eu un changement de cap dans la prévention. On travaille plus sur des séances uniques quand un problème se présente. On travaille aussi sur des multi-séances avec des groupes qu'on va suivre pendant plusieurs années.

Alcool, tabac, cannabis, chicha, est ce que ces produits doivent être mis au même niveau pour les jeunes ?

La chicha utilise des mélanges de mélasse parfois aromatisée, c'est beaucoup plus dangereux que de fumer une cigarette au niveau de la combustion. L'alcool reste un des produits les plus dangereux parce que le cerveau n'est pas complètement développé jusqu'à l'âge de 16, 17 ans. Consommer de l'alcool peut avoir des conséquences néfastes à cet âge-là. Quant au cannabis, il est beaucoup plus neuro toxique aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ils sont dangereux aussi bien les uns que les autres. Il faut apprendre aux jeunes à savoir dire non, ce qui n'est pas facile pour un adolescent.

On reparle de la légalisation du cannabis....

On était jusque là pour la dépénalisation dans un cadre bien précis ou pour la légalisation si l'argent qui entre par ce biais là sert à la prévention. Aujourd'hui, il faut surtout revoir la loi de 1970 sur l'usage et le trafic de stupéfiant qui n'est plus adaptée.

Vous êtes pour le mois sans alcool ?

On regrette que l'état ne soit pas partie prenante comme çà existe pour le mois sans tabac. Le lobby alcool est puissant. Les élections arrivent, beaucoup de députés sont issus de régions viticoles, ce qui explique que le gouvernement ne veut pas s'engager. C'est dommage alors que cela a un effet bénéfique , on le voit dans certains pays européens où cela existe.