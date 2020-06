Tabac, chômage partiel, prix du gaz : ce qui change le 1er juillet

Le début de chaque mois rime avec des changements et ce 1er juillet ne fait pas exception. Du prix du gaz à l'encadrement des loyers à Paris en passant par l'entrée en vigueur du chômage partiel longue durée, France Bleu fait le point sur toutes les nouveautés.

Hausse et baisse du prix du tabac

A partir de ce mercredi, les prix de certaines cigarettes vont augmenter... ou baisser selon ce que vous fumez. Suite à un décret paru le 12 juin dernier au Journal officiel, plusieurs marques vont voir le tarif du paquet de 20 cigarettes vont augmenter de quelques centaines, passer pour certains de 9,50 euros à 9,60 euros.

Mais certains paquets vont voir leur prix au contraire légèrement diminuer, comme certains de la marque Winston. La liste détaillée est à retrouver ici.

L'objectif du gouvernement est que le paquet de cigarettes coûte en moyenne dix euros d'ici la fin de l'année.

Légère baisse du prix du gaz

Le prix du gaz va légèrement diminuer ce 1er juillet, de 0,3%. Le tarif aurait dû chuter de 5,1% mais le gouvernement a décidé de lisser sur plusieurs mois cette baisse afin d'éviter une remontée trop brusque.

En effet, la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus a entraîné une "chute historique" des prix du gaz naturel, "ce qui pourrait se traduire par un rattrapage et une augmentation des prix en fin d'année, a expliqué la Commission de régulation de l'énergie. Le mécanisme de lissage limite les hausses tarifaires qui pourraient intervenir au dernier trimestre."

Paiement des impôts, factures et amendes dans les bureaux de tabac

Cette mesure, expérimentée depuis le 24 février dans plusieurs départements, va être généralisée à toute la France. Vous pourrez donc payer impôts, amendes, factures de cantines scolaire, d'hôpital, de crèche ou de piscine chez votre buraliste, jusqu'à 300 euros en liquide ou par carte bancaire.

Ce "paiement de proximité" est possible dés lors que la facture comporte un code QR. Vous n'avez qu'à scanner ce code et le buraliste n'aura accès qu'à la somme, et non au type de facture acquittée. Ce dispositif est accessible dans des bureaux de tabac équipés de machines de la Française des Jeux dont la liste est détaillée ici.

Entrée en vigueur du chômage partiel longue durée

Le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée entre en vigueur ce mercredi. Le but est d'aider les entreprises "confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité", en contrepartie d'engagements sur l'emploi.

Cette mesure autorise une réduction du temps de travail maximale de 40%. Le salarié touchera 84% de son salaire net. Mais il y a une condition : il doit obligatoirement faire l'objet d'un accord majoritaire collectif dans l'entreprise ou dans la branche.

L'entreprise sera compensée à 85% de l'indemnité versée au salarié pour un accord conclu avant le 1er octobre, et 80% pour un accord conclu après.

Les allocations chômage revalorisées

L'Unédic l'a annoncé ce mardi : les allocations chômage sont revalorisées à partir du 1er juillet de 0,4%. Cette augmentation concerne 92% des demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage, soit environ trois millions de personnes.

L'allocation minimale passe ainsi à 29,38 euros par jour, contre 29,26 euros actuellement. La partie fixe passe à 12,05 euros par jour indemnisé contre 12 euros actuellement.

L'UE rouvre ses frontières

L'Union européenne a décidé de rouvrir de manière progressive ses frontières hors zone Schengen. Les pays ont validé mardi la liste des quinze pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager dans l'UE à partir de ce mercredi. Il s'agit de l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay.

La Chine pourrait être intégrée dans cette liste, mais sous condition. En revanche, les États-Unis, la Russie et le Brésil n'ont pas été retenus.

Encadrement des loyers à Paris

Si vous déménagez à Paris, de nouveaux plafonds de loyers s'appliquent à partir de ce mercredi. Un arrêté préfectoral fixe les montants des loyers de référence qui s'appliquent aux baux signés à partir du 1er juillet 2020.

Ces montants dépendant de l'époque de construction du logement, du type de location, du nombre de pièces principales et du quartier. Vous pouvez consulter la carte interactive officielle qui répertorie l'ensemble des secteurs.

Frais plafonnés pour le plan d'épargne en actions

À compter de ce mercredi, les frais d'ouverture, de tenue, de transaction (achat ou vente) et de transfert d'un plan d'épargne en action (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME) seront réduits. Ces plans permettent d'acquérir et de gérer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes, tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonération d'impôt.

Par exemple, les frais d'ouverture seront limités à 10 euros. Les frais de transfert dans un autre établissement seront plafonnés à 150 €.

Un affichage sur tous les équipements radioélectriques

Si vous êtes sensible aux ondes, cette mesure peut vous intéresser. Jusqu'à ce mercredi, seuls les appareils de téléphonie mobile devaient afficher leur débit d'absorption spécifique, le DAS. Mais désormais, il devient obligatoire pour tous les équipements radioélectriques, c'est-à-dire les tablettes, jouets radiocommandés et autres montres connectées.

Cet indice permet de mesurer la puissance du flux d'énergie transmis pas les ondes radio qu'un être humain absorbe lorsque l'appareil fonctionne à pleine puissance. Pour rappel, les valeurs limites autorisées sont de 2 W/kg (watt par kilogramme) pour la tête et le tronc, et 4 W/kg pour les membres.