Tabac : la Ligue contre le cancer réclame des zones non-fumeurs aux abords des écoles

"Aujourd'hui, le sujet est de dénormaliser la consommation de tabac" : invité de franceinfo ce dimanche matin, le président de la Ligue contre le cancer réclame au gouvernement la généralisation, par voie de décret, de zones non-fumeurs aux abords des 60.000 établissements scolaires de France, dans un rayon d'environ 500 mètres. Selon Daniel Nizri, ce pourrait être un des moyens qui "permettra peut-être d'atteindre l'objectif annoncé par le chef de l'Etat en février dernier, une génération sans tabac en 2030".

Les initiatives locales, en lien avec les municipalités et les comités départementaux de la Ligue, se multiplient pour créer des zones sans tabac autour des établissements scolaires en France. "Il y en a déjà 4.000 en France", souligne Daniel Nizri. Mais l'association souhaite désormais une directive nationale. 75.000 personnes meurent chaque année en France à cause du tabac, "45.000 des suites d'un cancer".

200.000 jeunes se mettent à la cigarette chaque année

"Depuis qu'on ne peut plus fumer dans les établissements recevant du public, on a tous constaté qu'un certain nombre de fumeurs se concentrent aux abords d'un certain nombre de lieux", souligne Daniel Nizri. Il rappelle également que "200.000 jeunes consomment pour la première fois du tabac chaque année, et qu'à peu près deux sur trois resteront fumeurs, c'est très important".

"Il s'agit de rendre anormaux, moins banals, les comportements tabagiques, explique dans le Journal du Dimanche Karine Gallopel-Morvan, professeur à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ça passe par une baisse de visibilité de la cigarette dans l'environnement." Et le président de la Ligue contre le cancer rappelle que "huit personnes sur dix sont favorables à ce que ces espaces sans tabac existent. Et d'ailleurs, ce qui est un peu étonnant, c'est neuf sur dix lorsqu'on s'intéresse aux jeunes adultes de 25 à 35 ans."

Le mois sans tabac débute ce lundi en France : "C'est un moment important. On le fait toute l'année, mais des mois comme le Mois sans tabac sont un des moments privilégiés où on peut insister sur l'intérêt pour la population d'arrêter de fumer." Selon Daniel Nizri, depuis 2016, 1,8 million de fumeurs ont tenté d'arrêter la cigarette, et 900 inscriptions ont été faites auprès du grand défi pour l'arrêt du tabac.