Tabac: les cigarettes avec les logos de marque interdites de vente depuis le 1er janvier

Depuis ce dimanche 1er janvier, officiellement plus aucun paquet de cigarettes avec logo de marque ne doit être vendu dans les bureaux de tabac

Les paquets de cigarettes neutres remplacent officiellement les anciens paquets depuis ce dimanche 1er janvier. Finis les logos Marlboro, Gauloises, Philip Morris, ou Winston, plus aucun paquet de cigarettes de marque ne doit être vendu dans les rayons des bureaux de tabac. Le décret sur la loi Santé de Marisol Touraine impose désormais le fameux paquet neutre couleur olive. Les buralistes ont eu un mois de demi depuis le 20 novembre pour s'organiser et vendre les derniers paquets avec les logos des marques, les stocks qui restent invendus leur seront remboursés par l'Etat.

"Vider nos stocks en quarante jours, c'était très insuffisant. Une majorité de nos buralistes vont avoir des problèmes de trésorerie" dit Mathieu Meunier, le président de la chambre syndicale des buralistes d'Indre et Loire.

La création du paquet de cigarettes neutre remonte au mois de décembre 2015, date de l'adoption du projet de loi santé par les députés. Le 20 mai 2016, les premiers paquets font leur apparition dans les magasins, des paquets vert olivatre, ternes, uniformes, aussi peu attrayants que possible, sans logo et avec des avertissements sanitaires couvrant les deux tiers de l'emballage. Le combat des industriels du tabac pour faire annuler la mesure est intense, avec les buralistes ils déposent un recours en Conseil d'Etat qui est rejeté. Les buralistes multiplient les manifestations dans toutes les villes de France, ils dénoncent une erreur historique et une mesure de politique spectacle qui va inciter les consommateurs à aller s'approvisionner à l'étranger ou à la sauvette avec des cigarettes de contrebande.

Rien ne fera dévier Marisol Touraine de sa trajectoire. Pour elle, le paquet neutre est un élément essentiel de sa politique de lutte contre le tabagisme. La ministre de la Santé s'appuie sur les résultats d'un pays comme l'Australie qui a été le premier à instaurer le paquet neutre en 2012. La part des fumeurs dans la population australienne aurait diminué de 2,5% en trois ans.