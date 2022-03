Tabassée par des policiers à Marseille, Maria a "peur d'être retrouvée"

Elle se fait appeler Maria. Elle a aujourd'hui 23 ans, mais un corps déjà abîmé. "J'ai souvent très mal à la jambe, je continue à faire de la kiné. Et j'ai toujours des migraines", raconte la jeune femme dont la vie a basculé le 8 décembre 2018.

Alors qu'elle déambule, ce jour-là, dans le cœur de Marseille, accompagnée de son petit-ami, Maria est rouée de coups par un groupe de policiers déployés dans le cadre de l'acte IV des gilets jaunes. Maria s'en tire avec une grosse blessure à une jambe, et une trentaine de points de suture au crâne. "Je ne manifestais pas, souligne l'intéressée, très affectée, mais "pas surprise", par la nouvelle décision de justice.

"J'essaie de me dire que j'ai plus d'années devant moi que derrière moi, et qu'il faut avancer. Mais c'est vrai que je n'aurais jamais pensé que cela m'affecterait autant."