La Table de Jeanne-Marie toujours à la rue depuis fin décembre 2017 ! Cette association qui propose des repas chauds aux migrants et aux sans-domicile pose depuis plusieurs jours ses tables de camping et ses marmites de soupe au Sanitas en plein air en plein vent et en désordre.

Tours, France

Auparavant l'association cuisinait et servait une soixantaine de repas rue des Abeilles à Tours mais elle a quitté son local devenu trop petit et plus en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité. L'association souhaite désormais s'installer dans ses propres murs, la mairie de Tours a déjà rencontré les responsables et se dit prête à leur donner un coup de main pour trouver un nouveau lieu.

il n'est pas question de les éloigner du centre-ville - Marion Nicolay-Cabanne première adjointe au Maire de Tours

"L'association souhaite trouver un lieu pérenne, pour s'installer de façon définitive" dit Marion Nicolay-Cabanne, " en tant qu'élu et citoyen, on sait que l'on a besoin de ce type d'association, mais en même temps, on sait qu'il faut pouvoir remplir plusieurs conditions pour qu'elles puissent s'installer : pas trop loin des administrations pour éviter aux personnes qu'ils accueillent de devoir traverser toute la ville pour faire leurs démarches. Par ailleurs, tout le monde reconnait les services rendus, mais personne ne veut vivre dans le voisinage de ce type d'accueil"

L'association n'est pas particulièrement attachée au quartier du Sanitas où "la concurrence" est déjà grande avec notamment l'épicerie solidaire de la Croix Rouge ou encore l'association Emergence qui sert elle aussi des repas.

La Mairie aurait identifié plusieurs lieux dans le domaine privé pour reloger l'association, elle attend de recevoir les documents administratifs de la Table de Jeanne-Marie pour aller plus avant.

Vent, froid et désordre en plein air au Sanitas

Il fait grand vent et grand froid sur cette place Neuve au Sanitas. L'association a installé deux tables de camping, des marmites de soupe et de riz chaud, un distributeur de café : on est loin selon Omar l'un des responsables des 60 repas servis dans leur précédent lieu d'accueil :"Y a moins de monde, vu les conditions d'accueil parce qu'on est à la rue, il fait froid et puis il y a des personnes qui ne veulent pas manger ainsi en public devant tout le monde. Il y a moins de migrants et plus de personnes du Sanitas".

En plus des repas, il y a là des bacs avec toutes sortes de produits alimentaires récupérés à l'Intermarché, à l'épicerie solidaire ou encore à la Banque Alimentaire : ces pizzas, sandwichs, yaourts, œufs sont distribués pour que les personnes puissent faire un deuxième repas le soir.

L'accueil inconditionnel

C'est la philosophie de l'association, en plein air, sur cette place du Sanitas, c'est la confusion et le désordre. Puisqu'ici contrairement à d'autres associations : pas de liste, pas de carte à présenter, chacun se sert dans les bacs. Gilles est bénévole depuis 2 ans est ne peut que constater que certaines personnes du quartier profite de leur installation pour venir se servir alors dit-il "qu'ils pourraient aller au supermarché voisin ... mais bon ... "conclut-il fataliste.

La Table de Jeanne-Marie est née lorsque la bénévole bien connue de Chrétiens Migrants - Rose-Marie - s'est trouvée débordée par l'accueil, les repas et les démarches administratives de plus en plus nombreux dans son local de l'association. des bénévoles ont décidé de fonder cette Table pour les migrants, pour qu'ils puissent avoir au moins un repas chaud par jour. Depuis sa création, l'accueil inconditionnel de l'association s'est élargi aux SDF ou à toute autre personne dans la difficulté.

A partir de demain mercredi, l'accueil et le repas se feront à nouveau au chaud au 66 rue Michelet à Tours juste derrière l'église Saint Etienne