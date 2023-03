Tableaux spoliés pendant la guerre : les petits-enfants vont récupérer les œuvres à Audierne

Les deux tableaux disparus pendant la seconde guerre mondiale à Audierne seront remis aux petits-enfants et arrière-petits-enfants du couple spolié le 1er avril.

ⓘ Publicité

C'est la petite-fille d'un militaire allemand en poste à Audierne en 1941 et 1942, qui avait contacté l'ambassade de France à Berlin et la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations. Le soldat, mort sur le front de l'est, avait ramené chez lui ces deux œuvres de Lionel Floch, un peintre quimpérois.

Sa famille voulait que ces tableaux (une vue de Douarnenez, et une scène de marché au Portugal) soient restitués à leurs propriétaires. Ils avaient été remis en attendant à la ville d'Audierne, les recherches avaient permis d'identifier un dépôt de plainte du couple Jaouen, propriétaire de la villa Trez Kadec, un poste de commandement de la Wermacht.

René Jaouen avait porté plainte après la Libération, pour le vol de 10 œuvres.

Renouer avec un pan d'histoire familiale et de l'Occupation

"La belle initiative de la famille Hoffman, la fille et les petits-enfants du sergent Müller" permet aussi à la famille Jaouen de "renouer avec un pan de leur histoire familiale", estime la mairie d'Audierne*. "La spoliation de leurs biens a pu s’apparenter à une prise de guerre ; en effet René Jouen avait été commandant de sous-marin durant la Première Guerre, son fils Maurice, Capitaine d’infanterie, était décédé au combat le 13 juin 1940 et son fils Patrice, âgé de 19 ans, venait, avec 21 autres jeunes du Cap Sizun, de quitter Audierne à bord du navire Ar Zénith3 le 19 juin 1940 pour la Grande Bretagne, après un bref passage dans la villa".*

La démarche permet aussi "aussi de documenter l’Occupation dans le Cap Sizun", puisque la ville Trez Kadec était devenue "au début de l’Occupation, l’un des postes de commandement de la Wehrmacht dans le Cap Sizun. Trop en vue d’éventuelles attaques de commandos par la mer, elle est réaffectée, probablement début 1943, à d’autres fonctions". Elle n'est plus aujourd'hui dans la famille Jaouen