Tags à Poitiers : la préfecture réagit suite aux propos de l'adjoint au maire

La préfecture de la Vienne tient à régir après les déclarations de Stéphane Allouch, adjoint à la mairie de Poitiers, à propos des tags. L'élu avait ce mardi, sur l'antenne de France bleu Poitou, déploré la disparition il y a quelques années "d'une brigade anti-tags qui collaboraient avec les services de propreté". "Ce soutien n'existe plus, côté État !" regrettait l'élu alors que les inscriptions sur les murs de Poitiers se multiplient depuis quelques semaines.

ⓘ Publicité

"Brigade anti-tags" et vidéoprotection

Ce mercredi, dans un communiqué, la préfecture tient à préciser. "La police nationale n'a jamais disposé d'une brigade pour "surveiller" ou prévenir les tags. La DDSP disposait de deux agents enquêteurs de la sureté départementale, qui en plus de leurs dossiers, avaient approfondi le recensement et le recoupement des tags pour définir des séries." Il est ajouté que le travail de constatations est désormais effectué par les fonctionnaires des unités de voie publique.

La préfecture réagit également aux propos concernant la vidéo surveillance et souligne "l'ouverture de la municipalité" sur le sujet. Même s'il est rappelé qu'il s'agit d'une compétence de la ville. La préfecture précise cependant qu'une réunion la semaine prochaine sera proposée pour présenter les dispositifs financiers prévus par l'État dans le cadre du déploiement de la vidéo protection.

Le préfet dénonce également via ce communiqué "l'ensemble des actes de vandalisme et de dégradation survenus ces dernières semaines". Et il appelle la mairie "à veiller à l'effacement prioritaire des tags d'insultes ou de menaces de mort." De son côté, le parquet précise que des enquêtes judiciaires sont ouvertes face la recrudescence de tags à Poitiers.