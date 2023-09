Tags : à Tessy-Bocage, la mairie décide de porter plainte

Le panneau d'information à l'entrée du collège de Tessy a été nettoyé mais des traces de bombe de peinture jonchent encore le sol. Des tags ont été peints tout récemment sur des panneaux de signalisation, des vestiaires, des murs de la commune**, non loin de l'école de Pont-Farcy.**

ⓘ Publicité

En juin déjà, une fresque qui venait d'être par des enfants du conseil municipal des jeunes et l'artiste cherbourgeois Blesea sur un mur de la commune, avait été détériorée, deux jours après sa réalisation.

"C'était révoltant. Ca a été le point de départ de ces tags, qui sont un phénomène récent ici", commente le maire Michel Richard, qui déplore la recrudescence récemment de ces signatures blanches et grises, "pas du tout esthétiques. Ca salit les bâtiments communaux. Ensuite, c'est du temps de nettoyage pour nos agents et de l'argent. C'est l'argent des impôts de la commune donc de tout le monde."

Cette fresque réalisée par l'artiste Blesea et des enfants de Tessy-Bocage a été recouverte de tags en juin, s'indigne le maire Michel Richard. © Radio France - Lucie Thuillet

En comparaison des villes, on n'en a peu, tempère le maire, mais dans notre petite commune, on ne veut pas que ces incivilités s'installent. "Ce n'est pas toute la commune qui est taguée mais on a des endroits où ça choque. Ils ont peut-être quelques chose à revendiquer ces gens-là, il faudrait qu'ils viennent me voir, qu'ils me disent "on n'est pas content pour telle ou telle raison" mais si c'est pour détruire ou salir la commune, ça je ne suis pas d'accord."

La mairie, qui ne veut pas que le phénomène prenne de l'ampleur, a déposé une plainte. C'est la deuxième en trois mois. Début juin, elle avait dénoncé la détérioration de la fresque du conseil municipal des jeunes. Le street-artiste Blesea, auteur de cette fresque avec les jeunes, est depuis venu la repeindre.