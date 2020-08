Tags négationnistes à Oradour : un écho particulier dans le village martyr de Maillé en Indre-et-Loire

La ville de Maillé en Indre-et-Loire commémore, mardi 25 août, l'anniversaire du massacre de ses 124 habitants, le 25 août 1944, par les troupes allemande. Souvent oublié de l'histoire, cet anniversaire tombe en même temps que celui de la libération de Paris.

Une cérémonie d'autant plus importante qu'elle intervient quelques jours après que le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane ait été victime de tags négationnistes. Le mot "martyr", figurant à l’entrée du lieu, a été rayé à la peinture et accompagné du mot "menteur".

Un geste "extrêmement triste et irrespectueux"

Un geste qui trouve donc un écho particulier à Maillé. Le maire, Bernard Eliaume : "J'ai ressenti une profonde tristesse. Avoir des tags et des inscriptions de ce type là, c'est extrêmement triste et irrespectueux envers toutes les personnes qui ont été massacrées".

Bernard Eliaume a d'ailleurs tout de suite exprimé sa solidarité à la commune : "J'ai envoyé un message de solidarité au maire d'Oradour et à Robert Hébras, survivant du massacre".

On parle de gens qui sont morts, cela va plus loin que de simples monuments

"Je pense que les lieux de mémoire devraient être naturellement respectés. Il y a des gens qui sont morts. Cela va plus loin que de simples monuments ou des pierres commémoratives" poursuit le maire de Maillé. "L'éducation, la connaissance et la morale devraient suffire à ce que ces lieux soient respectés."

Un point de vue partagé par Romain Taillefait, directeur de la Maison du Souvenir de Maillé. Pour lui, renforcer la protection autour des lieux de mémoire ne changerait pas grand chose au problème : "Il ne faut pas tomber dans l'extrême, en mettant des caméras partout. Certains diront, il faut plus d'éducation, plus de pédagogie. Mais malheureusement, si des gens veulent avoir ce type de comportement et faire ce genre d'actes, ils le feront. Il n'y a pas grand chose à faire."