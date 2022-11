Tags orduriers, calomnie : la tempête est-elle passée à la SNSM d'Audierne ?

L'arrivée ce jeudi d'un nouveau semi-rigide à la station SNSM d'Audierne et Plouhinec, dans le Finistère, sonne comme un nouveau départ pour les 25 bénévoles. Un semi rigide de 7 mètres de long a été mis à l'eau. Il va remplacer dans quelques mois la petite vedette vieillissante. Cette arrivée intervient après plusieurs mois difficiles, jusqu'à cet été où des frictions ont pourri l'ambiance de la station du Cap Sizun. Une lettre anonyme, des accusations mensongères, des tags orduriers... Au moins deux plaintes ont été déposées selon nos informations.

Mais depuis la rentrée, les choses semblent être rentrées dans l'ordre. Depuis le 2 octobre, un nouveau président est à la tête de la station d'Audierne. Anthony Garnier, jusqu'alors trésorier, file la métaphore pour parler des derniers mois. "On était pas en tempête mais on était pas très loin." En cause, des problèmes "humains", explique sobrement le bénévole.

Equipe renouvelée de moitié

Après l'été, la SNSM a décidé de congédier plusieurs bénévoles. "On a demandé à cinq bénévoles de ne plus participer aux activités de la station", poursuit son président. Et face à cette ambiance délétère, six autres sont partis d'eux mêmes. Malgré tout, cela n'a pas découragé les candidats. Onze hommes se sont portés candidats. L'équipe de 25 bénévoles est donc presque renouvelée de moitié.

Mais la station en a tiré des conséquences. Le président de la station, avec la SNSM, a décidé de formaliser les choses avec les bénévoles, dans une association où la tradition est historiquement orale. "Un règlement intérieur de huit pages a été fait à la station", explique Anthony Garnier. Ce texte précise ce qui est fait à la station et ce qu'y font les bénévoles. Avec un accent particulier sur le comportement et la bienveillance à avoir à la station. Le nouveau règlement prévoit aussi les modalités de "divorce" éventuel entre les bénévoles et la SNSM. "Les gens peuvent quitter d'eux mêmes un groupe comme le nôtre, mais parfois on peut leur demander de quitter le groupe pour le bien du reste de l'équipe", détaille le président de la station.

Formalisation des adhésions

Finalement, cette crise aura eu du bon, analyse l'Amiral Frédéric Damlaincourt, le délégué de la SNSM dans le Finistère. "C'est une bonne illustration, au moins à l'échelle locale, que le manque de formalisation des adhésions méritaient d'être clarifié."