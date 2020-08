Tags racistes et xénophobes à Cambo : "ce sont des idées nauséabondes"

"Le fascime ne passera pas ! " "Faxistak, kanpora !" C'est à travers ces messages scandés en français et en basque qu'environ 250 personnes ont manifesté dans rues de Cambo ce samedi après-midi. L'appel avait été lancé notamment par le groupe d'opposition "Nahi Dugun Herria", le parti abertzale de gauche Euskal Herria Bai, et le mouvement Ipeh Antifaxista.

Dans la semaine, les habitants ont découvert plusieurs tags à caractère raciste et xénophobe, notamment sur les murs d'un terrain de sport. "France d'abord, blanche toujours", "La France aux français", "L'immigration tue", ou bien encore le dessin d'un aigle noir faisant référence au nazisme et le logo d'un mouvement d'extrême-droite.

"Le Pays basque a toujours été une terre d'accueil, de pluriculturalité", souligne Argitxu Hiriart-Urruty, élue abertzale d'opposition. "Ce sont des idées nauséabondes que nous réfutons clairement."..."Ces tags ont été inscrits sur des tags en euskara, et on sent bien qu'il y a une atteinte aussi à notre identité, notre culture. Lorsqu'on lit "la France aux français", ça veut dire aussi "les Basques, taisez-vous". C'est un double problème, et c'est extrêmement grave".

Une plainte déposée

De son côté, le maire de Cambo-les-Bains condamne également fermement ces tags, et annonce qu'il a porté plainte. Il appelle à un rassemblement "républicain", "en silence" ce dimanche devant la mairie, à 12h.

