Talant - Les policiers municipaux vont être armés de pistolets de calibre 9 millimètres

Mise en place de la vidéoprotection, inauguration ce jeudi soir en présence du préfet du nouveau local de la police municipale dans l'ex-poste de police nationale fermé depuis 2015... la ville de Talant joue à fond la carte de la sécurité. La municipalité va de plus armer ses quatre policiers municipaux de tasers et de pistolets. La demande déposée en préfecture et auprès du procureur de la république au début de l'été vient en effet d'être validée.

Pourquoi armer ses policiers alors que les chiffres de la délinquance sont bons de l'aveu même du maire LR de Talant Fabian Ruinet ? Réponse du principal intéressé. "Parce que la société l'exige. On a besoin de policiers municipaux qui puissent être respectés, c'est l'essentiel de la mesure." Des policiers, confirme encore le maire, qui seront "armés en permanence d'armes létales et non-létales, ils auront aussi des caméras sur eux ainsi que des gilets pare-balles". C'est un projet "global" qui va être complété de "caméras de vidéoprotection sur l'ensemble du territoire, d'abord devant les écoles et ensuite aux entrées et aux sorties de la commune".

Des pistolets tchèques pour les policiers talantais

Les pistolets de la marque tchèque CZ doivent être achetés d'ici fin décembre, ils coûtent 700 euros pièce. Mais avant de pouvoir patrouiller l'arme aux côtés, les policiers municipaux de Talant vont devoir suivre une formation de trois mois au Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Des formations qui vont démarrer début novembre rendant les premiers policiers opérationnels fin janvier 2022.

Par ailleurs la municipalité de Talant a fléché 400.000 euros sur les 5 prochaines années pour le déploiement de la vidéoprotection. Concernant le poste de police municipale ce sont 295.000 euros qui ont été investis pour réaliser les travaux à l'intérieur du nouveau local. "Nous nous réapproprions ce que l'Etat ne peux plus faire. C'est le rôle de la commune et du maire de reprendre la sécurité en main" commente encore Fabian Ruinet.

