Talence : les profs de sport veulent un bassin temporaire pour compenser les fermetures de piscines

La piscine universitaire en travaux pour une durée indéterminée, la fermeture prochaine du stade nautique pour rénovation : à Talence, le SNEP-FSU, syndicat de professeurs d'EPS, alerte sur le manque de piscines dans le secteur. Et réclame un bassin temporaire, le temps des travaux.

La piscine de Talence Thouars (g.) doit être rénovée à partir de 2021. Mais la piscine universitaire (d.), toujours en travaux, ne pourra pas accueillir les scolaires et les particuliers.

Pour alerter sur le manque de piscines dans le secteur de Talence, une poignée de profs d'EPS (Education Physique et Sportive) et de maîtres-nageurs a mouillé le maillot -de bain!- sur le parking du stade nautique Henri Deschamps, ce mercredi. Le petit bassin qu'ils ont déployé est une sorte de miniature de l'installation qu'ils réclament depuis 2017.

Une baignade pour alerter sur le manque de piscines dans le secteur de Talence. © Radio France - Camille Huppenoire

Pour compenser la fermeture de la piscine universitaire de Talence, dont les travaux ont pris un retard conséquent de plusieurs années, et celle prochaine du stade nautique Deschamps de Talence-Thouars pour rénovation, le SNEP-FSU veut un bassin temporaire de 50 mètres de long. Pour les profs particulièrement, il est impensable de ne plus avoir aucune piscine pendant plusieurs mois sur Talence : "Cela va impacter 10.000 élèves" déclare Fabrice Allain, secrétaire départemental du SNEP-FSU Gironde et lui-même prof de sport.

Les élèves ne pourront pas apprendre à nager pour un moment - Fabrice Allain

"Les établissements de Talence ne vont pas pouvoir se déplacer encore plus loin dans des piscines ouvertes qui n'ont déjà pas de créneau pour les établissements scolaires de leur secteur !" ajoute Fabrice Allain. Son collègue Christian, responsable du dossier équipements au SNEP-FSU, ne comprend pas qu'aucune solution de remplacement n'ait été envisagée : "10.000 élèves scolarisés sans piscine, mais aussi 250.000 particuliers dans le secteur sans piscine...c'est quand même incroyable qu'on ne pense pas à ces gens-là !" Leur demande d'un bassin temporaire couvert, qu'ils auraient bien imaginé sur le parking de la piscine de Talence Thouars, n'a pas les faveurs de Bordeaux Métropole.

Une rallonge financière pour terminer rapidement les travaux

Contactée, la métropole bordelaise répond qu'elle ne peut rien pour la piscine universitaire, dont la situation dépend de l'Université de Bordeaux. Quant à la solution du bassin temporaire, elle lui apparaît trop complexe. "Il faut du foncier pour l'installer, des branchements, des arrivées d'eau" énumère un porte-parole. Le président de Bordeaux Métropole a récemment rencontré les représentants du SNEP-FSU. La solution privilégiée à la suite de cette entrevue est une rallonge financière pour accélérer le chantier de rénovation de la piscine de Talence Thouars : le bassin ne serait fermé que pour huit mois et non deux ans, à partir d'octobre 2021. Mais quelques mois sans aucune piscine, c'est déjà trop, réplique le syndicat.