Talence : Thomas Cazenave annonce une aide de 10.000 euros pour les buralistes sinistrés lors des émeutes

Les buralistes victimes de dégradations et de vols ayant entraîné une fermeture pendant au moins trois jours consécutifs lors des émeutes urbaines survenues après la mort de Nahel pourront bénéficier d'une aide forfaitaire de 10.000 euros. Cela représente une enveloppe globale d'environ 2 millions d'euros.

Le décret est paru ce jeudi matin et il a été présenté dans la foulée à Talence par le nouveau ministre des Comptes publics Thomas Cazenave.

C'était le premier déplacement officiel en Gironde pour le député de Bordeaux qui vient de faire son entrée au gouvernement. Thomas Cazenave s'est rendu au chevet d'un buraliste sinistré, quartier de la Médoquine à Talence. Le commerce a été pris pour cible par des jets de projectiles et des tirs de mortiers dans la nuit du 29 au 30 juin dernier. Le bar-tabac n'a pas encore pu rouvrir. "C'est un commerce de proximité, ça fait partie de la vie de nos villes et du lien social. C'est important d'être à leurs côtés et de leur permettre de redémarrer dans les meilleures conditions possibles", a commenté le ministre.

545 bureaux de tabac sinistrés lors des émeutes, dont une quinzaine en Gironde, vont pouvoir bénéficier de cette aide de 10.000 euros.

