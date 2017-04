Talence : une micro-structure pour les enfants atteints de troubles du comportement ouvre à la fin du mois

Après les violences survenues au Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille d'Eysines, une micro-structure dédiée aux enfants atteints de troubles du comportements ouvrira le 24 avril. Elle accueillera six enfants âgés de 8 à 12 ans, qui seront accompagnés par un médecin et un éducateur.

La protection des enfants en difficulté reste une priorité pour le département. Une structure dédiée aux enfants atteints de troubles du comportements a été créée, après un viol survenu entre des jeunes enfants l'année dernière au Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille d'Eysines. Le nouvel accueil offrira à ces enfants âgés de 8 à 12 ans un double accompagnement avec un éducateur et un infirmier.

La micro-structure expérimentale ouvrira le 24 avril à Talence et accueillera six enfants. Les pièces ne sont pas encore aménagées, mais le plus gros des travaux a été fait. Une cuisine, une salle d'atelier, six chambres individuelles aux couleurs bien distinctes. Tout a été pensé pour accueillir garçons et filles d'une tranche d'âges qui n'a pas été choisie au hasard : "Ce qui a été repéré, c'est que c'est sur cette tranche d'âges qu'il y avait le plus de difficultés, le plus de sureffectif au sein du CDEF, explique Philippe Bedot, le chef de service de cette unité. On parle de troubles du comportements, de maladies psychiques pour certains enfants."

La moitié des enfants du CDEF ont besoin de ce double accompagnement

La micro-structure sera rapidement remplie, car 50% des enfants du centre départemental de l'Enfance et de la Famille d'Eysines ont aujourd'hui besoin de ce double accompagnement, médical et éducatif. Une psychologue va aussi les suivre.

Cela permettra de désengorger le centre même si ça n'est pas l'objectif premier témoigne son directeur adjoint David Brochard : "Il y a une progression importante des accueils à effectuer, mais le désengorgement n'est pas la priorité, la priorité c'est vraiment l'apaisement de l'enfant."

Emmanuelle Ajon, vice-présidente chargée de l'enfance au département © Radio France - Pauline Pennanec'h

Refus des agents contestataires de rencontrer Emmanuelle Ajon

Ce centre doit accueillir les enfants sur six mois, en espérant ensuite les placer dans une autre structure ou en famille d'accueil. En attendant, le département tente de rassurer les agents de son centre de l'enfance et de la famille à Eysines.

Depuis la semaine dernière, des éducateurs dénoncent des violences contre eux et entre enfants. Ils ont rédigé une lettre ouverte et veulent désormais rencontrer le président du département, Jean-Luc Gleyze et uniquement lui. Ils ont refusé hier de discuter avec la vice présidente chargée de l'enfance.

Emmanuelle Ajon a tout de même rencontré 180 agents non signataires de la lettre. Un audit de l'organisation du centre doit être effectué. Les agents de la CGT se rendront à la séance plénière du Département ce jeudi pour rencontrer le président du Département.

