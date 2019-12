Talence : une plaque commémorative et un banc au nom d'Alexis Moulinier, cinq ans après son décès

Talence, France

Il aurait eu 25 ans ce dimanche. Le 5 mars 2014, le jeune Alexis Moulinier, 19 ans, était tué d'un coup de couteau en plein cœur près de chez lui rue Roustaing à Talence, alors que trois agresseurs lui volaient son portable.

Cinq ans après, la mairie lui rend hommage devant des dizaines de personnes, des proches et des habitants, en dévoilant une plaque commémorative dans le parc André Curvale, tout près des lieux du crime. Un banc a également été baptisé à son nom.

Son nom sur un banc

Le choix de baptiser un banc à son nom est avant tout symbolique pour ses parents."Pour moi c'était important qu'il y ait un souvenir perpétué sur la commune pour que justement les jeunes voient son nom et qu'on oublie pas, explique la maman d'Alexis, Corinne Moulinier. Le banc est source de bienveillance : on peut pique-niquer, on peut parler, on peut s'amuser on peut flirter.... et le fait qu'il y ait son nom c'est aussi important pour nous de par notre vécu, puisque Alexis trouvait ça super classe un banc à son nom quand on avait été aux États-Unis et qu'il avait vu à Central Park qu'il y avait des bancs avec les noms et les prénoms, donc ça nous a tenu à cœur."

Peu après le drame, les proches du jeune homme avaient crée l'association Alexis Moulinier, pour lui rendre divers hommages et lutter contre la violence ordinaire.

Jugés en 2016 par la cour d'Assises de la Gironde, deux jumeaux avaient été condamnés à 20 ans de prison pour vol pour vol avec violence ayant entrainé la mort. Une jeune fille, mineure au moment des faits, avait écopé de 6 ans de prison.