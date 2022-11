Tangentielle orléanaise : il n'y aura pas d'extinction de l'éclairage cet hiver

L'éclairage ne sera pas éteint cet hiver sur la partie métropolitaine de la tangentielle. L'extinction des lumières sur la rocade orléanaise faisait partie des pistes de réflexion du Département du Loiret dans le cadre de son plan de sobriété énergétique . Le 17 octobre dernier, une expérimentation grandeur nature a même été effectuée pendant une partie de la nuit. Mais les résultats n'ont pas été concluants en terme de sécurité.

Des difficultés au niveau des entrées et sorties de tangentielle

Lors du test, la tangentielle avait été plongée dans le noir, de 21h30 à 2h30 du matin, sur les 13km de ce tronçon. Des agents des routes du Département ont effectué l’itinéraire ainsi mis au noir et analysé les conditions de circulation et de sécurité - c'était alors sous une pluie battante. Et le verdict est sans appel : les conditions sont trop dégradées pour les automobilistes et les conducteurs de poids-lourds.

"Les résultats font apparaître des difficultés surtout au niveau des entrées et des sorties de la tangentielle, explique Hervé Gaurat, le vice-président du Département du Loiret en charge des mobilités. Il faudrait modifier ou renforcer les signalements et les balisages, par exemple avec des bandes réfléchissantes. En l'état actuel, il ne serait pas pertinent de basculer dans une extinction totale de l'éclairage cet hiver, car on créerait une sorte de trou noir potentiellement dangereux pour les usagers."

Baisser l'intensité de l'éclairage à défaut de tout éteindre

Pour autant, le Département ne renonce pas à agir sur le sujet. "Une alternative consisterait tout simplement à diminuer l'intensité de l'éclairage, sans aller jusqu'à l'extinction, indique l'élu. Autre piste, n'utiliser que de l'éclairage en LED, mais il faudra investir pour remplacer les ampoules, on est en train de recenser tous le points lumineux concernés."

Une décision devrait être prise d'ici la fin de l'année. Mais rien ne sera fait sans concertation avec les communes de la métropole d'Orléans empruntées ou bordées par la tangentielle. "Certaines parties de la voirie n'appartiennent pas au Département mais aux communes, rappelle Hervé Gaurat, il faut donc qu'on harmonise les façons de faire. Chacun a la volonté de faire des économies d'énergie, mais il faut aussi et surtout assurer la sécurité des usagers."