Tanguy le retour : "Ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand !"

Le Mans, France

Revenir chez ses parents à l'âge de 44 ans... C'est ce que vit le personnage de Eric Berger dans le film Tanguy le retour, qui sort ce mercredi en salles. Une situation de vie éprouvée par un adulte sur dix, selon les derniers chiffres de l'Insee.

Une séparation, principale raison qui contraint les 30-50 ans à revenir chez leurs parents

Ce n'est jamais de gaieté de cœur que certains enfants reviennent chez papa et maman. Ce retour dans le cocon familial est la plupart du temps contraint, suite à une perte d'emploi par exemple. Cependant, la raison numéro 1 est liée à une séparation ou un divorce.

"Après une rupture, j'ai du revenir chez mes parents à l'âge de 32 ans" raconte Julien. Ce trentenaire originaire du Mans qui observe dans son entourage que le "phénomène Tanguy" ne désemplit pas. "Je connais quatre personnes qui ont vécu ça cette année [...] ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand!".

Il y a des incompatibilités en terme d'organisation ! - François, papa sexagénaire, victime du "phénomène Tanguy"

Ce drôle de retour en arrière peut être aussi mal vécu par les parents. On le voit de manière humoristique dans le film, avec les acteurs André Dussolier et Sabine Azéma. "Disons que souvent _on a pas le même rythme de vie_, il y a des incompatibilités en terme d'organisation" confie François, ce père de famille manceau. Le sexagénaire s'estime néanmoins épargné : "On va dire qu'à la maison, on a 20% de Tanguy !".