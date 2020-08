"Tant que ça ne changera pas, je n'arrêterai pas", raconte une membre du collectif Collages Féministes Laval

"Tu n'es pas seule", "Fin de l'impunité", "Etre femme tue", "Le devoir conjugal n'existe pas". Ces messages, vous les avez peut-être vus dans les rues de Laval, ils ont été collés ces dernières semaines par les membres du Collectif Collages féministes Laval. Le mouvement est né il y a un an à Paris, en août 2019, des collages en lettres capitales noires sur des feuilles blanches, des slogans pour dénoncer les violences contre les femmes.

Cinq au début, une quarantaine cinq mois plus tard

Le collectif lavallois a été créé le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femme, et colle des messages régulièrement dans l'espace public, à la vue de tous, pour éveiller les consciences. Avant une session collages, "on va faire un petit briefing, tout le monde peut avoir peint des slogans, on part, on choisit des murs, on prépare la colle avant et puis on colle nos slogans. Parfois on peut recevoir des témoignages de personnes qui ont été victimes de sexismes, d'agressions, de violences. Ces personnes-là nous demandent d'aller coller un slogan à tel endroit. Elles se sentent moins seules, écoutées et soutenues", raconte Coco, la fondatrice du collectif.

Alors pourquoi a-t-elle voulu relayer le mouvement national en Mayenne, qu'est ce qui l'anime ? "Principalement la colère, l'envie de se faire entendre, de se réapproprier l'espace public, de sensibiliser l'opinion publique, d'interpeller le gouvernement. Qu'on soit entendues, tout simplement".

Ça dérange, il faut qu'ils restent dans les rues, et s'ils ne restent pas, on recolle"

Et à ceux qui disent que les féministes sont parfois extrêmes, Coco répond "on colle des bouts de papier sur un mur, je ne vois pas en quoi on serait extrêmes, violents ou violentes, on a juste un but commun, c'est de se battre contre l'impunité, contre les hommes qui continuent de tuer, de frapper, de violer, c'est inacceptable, ça doit changer, et tant que ça ne changera pas, je n'arrêterai pas en tout cas personnellement. C'est la seule façon, c'est hyper important. Des fois c'est des mots qui font peur, le mot violeur il ne reste pas, des fois sur un slogan c'est le seul qui va être arraché. Ça dérange, il faut qu'ils restent dans les rues, et s'ils ne restent pas, on recolle", poursuit Coco.

Un collectif lancé en Mayenne par Coco. Copier

Ces collages sont faciles à enlever, ils sont donc souvent arrachés au bout de quelques heures, ce que regrette Chloé (son prénom a été changé), féministe de longue date et membre du collectif depuis le mois de mai. "On se demande qui sont ces gens qui enlèvent les collages ? De quoi avez vous peur messieurs dames ? On colle la nuit, le lendemain des fois à 8h/9h certains sont partis, entre nous c'est une victoire si le collage est toujours là à 14h. Pourquoi, on se pose la question, c'est un peu l'incompréhension. Et du coup je pense que nos collages, ça réveille, ça bouscule un peu. Là avec les collages on peut concrètement toucher tous les Lavallois et les Lavalloises."

Si le patriarcat est battu un jour, les hommes en sortiront aussi plus libres

"Le féminisme, c'est la lutte contre le patriarcat, et le patriarcat impose aux femmes de se taire et aux hommes de prendre la parole, mais d'une certaine façon parce que toutes les prises de parole ne sont pas les bienvenues, même parmi les hommes. Donc si le patriarcat est battu un jour, les hommes en sortiront aussi plus libres. Il y a des hommes féministes, donc hommes et féminisme ce n'est pas impossible".

Chloé fait partie du collectif depuis le mois de mai Copier

Les colleureuses (colleurs et colleuses) agissent la nuit, mais parfois elles sont surprises par des passants. Chloé explique n'avoir eu que des échanges bienveillants. "Un soir on a rencontré des jeunes hommes, ils étaient ultra-intéressés, ils ont voulu comprendre, nous écouter. Quand on a fait leur rencontre, je me suis dit 'ça marche'", sourit la jeune femme.

On ne pourra plus nous faire taire, c'est bien parti

Le collectif Collages Féministes Laval compte désormais une quarantaine de membres, cinq mois après sa création. Des collages ont été réalisés ce vendredi soir par le collectif avec notamment ce message, "on ne veut plus compter nos mortes". Il y en eu trois de plus ces derniers jours en France, trois femmes tuées par leur compagnon ou ancien compagnon, en Gironde, dans le Val de Marne et dans les Côtes d'Armor.