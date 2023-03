"Tant que le Président n'abandonne pas la réforme des retraites, on fera grève" disent les grévistes d'Enedis

Depuis près de 15 jours maintenant les grévistes se relaient pour faire durer le plus longtemps possible le blocage de l'entrepôt Enedis, à Toulouse

Dans l'entrepôt Enedis, impasse Marie Laurencin, à Toulouse, une petite dizaine de grévistes discutent autour d'une table : "on discute de tout et de rien et surtout de la suite du mouvement", explique l'un d'eux. Ils sont en grève depuis près de 15 jours, services après services ils se relaient pour faire durer le blocage le plus longtemps possible.

Bloquer l'économie

Et ils sont toujours aussi déterminés qu'au premier jour, discours ou non d'Emmanuel Macron, selon Jonathan Mongin, délégué syndical de Golfech : "qu'il parle une fois, deux fois, trois fois ou dix fois, de toutes façons tant que ça ne sera pas pour dire qu'il abandonne la réforme des retraites, on continuera la mobilisation jusqu'au retrait."

"On sait que les manifestations c'est utile pour montrer que la population est concernée mais ce qui compte surtout c'est de peser sur l'économie. Le nerf de la guerre c'est l'argent, ça ne se voit pas forcément, mais on a déjà fait perdre des millions à EDF et on va continuer", tranche le délégué syndical.

A ses côtés, Benoît, permanent syndical Enedis sur la direction nord Midi-Pyrénées, partage ce constat : "il faut bloquer l'économie. C'est en touchant à l'argent, que le gouvernement ne veut pas redistribuer, que nous gagnerons."

De nouvelles coupures de courant ?

Et parmi les options envisagées : les blocages, les coupures d'électricité à Toulouse et dans l'agglo : "tout se décide en Assemblée Générale, pour le moment nous ne pouvons rien dire, mais il faut bloquer le pays."

Ce mardi justement, une nouvelle coupure de courant géante avait eu lieu vers 11 heures dans l'agglomération de Toulousaine : 32.000 clients ont été privés d'électricité vers 11 heures à Toulouse, Colomiers, Blagnac et Tournefeuille. Selon Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, cette coupure est partie d'un poste de Colomiers proche du rond-point de la Fontaine Lumineuse, près de la station Esso.