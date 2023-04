Des exosquelettes sur le chantier des archives départementales de Tarbes

L'équipement est particulièrement discret. Un simple harnais d'où sortent des tiges métalliques qui viennent soutenir les avant-bras de l'ouvrier. Dans ce chantier des futures archives départementales de Tarbes , des poutres doivent être fixées au plafond, il faut tenir le marteau-piqueur presque au niveau de la tête, le tout sur un échafaudage. Si l'exosquelette, créé par la société HMT basée à Tarbes , ne décuple pas la force, il apporte un vrai soutien aux avant-bras de l'ouvrier et réduit les risques d'accident et surtout la pénibilité du travail.

Plum' : L'exosquelette travail de bras en hauteur le plus léger du monde

Cet exosquelette, c'est le modèle Plum' conçu spécifiquement pour soutenir les avants-bras, de la société HMT. Une entreprise tarbaise spécialisée dans ce domaine. Pour l'instant, le prix reste dissuasif : 2.500 euros pour un exemplaire. Seg Fayat, la société qui s'occupe des travaux a choisi la location pour leur première expérience avec un exosquelette. 100 euros par jour pour deux modèles.

Uniquement du "Made in Tarbes"

Pour Kevin Regi, le président et le cofondateur de HMT, c'est exactement "comme un marteau-piqueur ou un perceur, c'est un outil qui répond à certaines situations". Selon lui, dans le futur, ils seront aussi communs que ces outils. HMT propose également deux autres modèles d'exosquelettes : un pour soutenir les cervicales et un autre qui couvre l'intégralité des bras, tout est fabriqué à Tarbes. "Cela marche un peu comme en randonnée, déclare le président de HMT. Vous acceptez de porter un sac-à-dos lourd parce que vous savez que ce qu'il y a dedans en vaut la peine. Ici c'est pareil, l'idée c'est de ne pas surcharger et de ne pas changer les habitudes de travail."