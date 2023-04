Tarbes : il installe caméra et traceur sur la sépulture de sa mère pour retrouver un voleur de tombes

L'un des cimetières de la ville de Tarbes est la cible de vols à répétition ces derniers mois. Des objets décoratifs, des plaques en marbre, en bronze et des fleurs disparaissent régulièrement des allées du cimetière Tarbes nord comme l'indiquent nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénées . Ce phénomène est fréquent dans tous les cimetières, car ce sont des lieux qui restent ouverts et difficile à surveiller.

Au cimetière Tarbes nord, il a bien un gardien, mais pas de caméras de vidéosurveillance, c'est interdit dans l'enceinte des lieux. Sauf que l'une des victimes de ces vols en série, excédée de voir des objets disparaître sur la tombe de sa mère, a voulu mener sa propre enquête il y a quelques mois, pour remettre la main sur le, la ou les responsables.

Une longue liste de vols signalés au registre du cimetière

Leny a enterré sa mère en novembre 2022, il a dépensé des centaines d'euros pour fleurir et décorer sa tombe. Deux mois plus tard, un premier objet disparaît, puis des fleurs, puis une plaque en marbre. Un cas pas tout à fait isolé selon Leny, qui s'est aperçu que d'autres Tarbais habitués du cimetière subissaient le même genre de vols. Et en effet, il y a une longue liste de signalements dans le registre du gardien du cimetière, un peu impuissant face au problème, seul surtout à surveiller les cinq hectares du parc.

Alors Leny décide de prendre les choses en main lui-même, et d'installer un système de surveillance sur la tombe de sa mère. "J'ai mis une puce" explique-t-il "dans un cœur qui avait déjà été volé, que je n'ai jamais retrouvé, j'ai racheté le même. Et j'ai mis aussi une caméra au niveau de la tombe de ma maman". Quelques temps après, le traceur lui signale qu'un objet décoratif a été emporté. Il consulte alors les images de sa caméra, et constate qu'une femme s'est servie directement sur la tombe de sa mère.

"On a peur de se faire voler constamment

Suite à la découverte de ces images, Leny a porté plainte auprès de la police de Tarbes. Aujourd'hui, il demande à la mairie d'agir . "On demande d'avoir une caméra au moins aux entrées et aux sorties parce que de se faire voler à chaque fois des petites choses ça nous fait mal ça nous met en colère, on en pleure des fois, on n'arrive même plus à mettre des objets parce qu'on a peur de se faire voler constamment".

Au-delà de la valeur symbolique des objets, il y a le prix : Leny estime à environ 500 euros le préjudice des vols sur la tombe de sa mère. D'après nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénées, une enquête est ouverte suite au dépôt de plainte.