Tarbes : l'opposition municipale demande la mise en service des fontaines et des brumisateurs

Pourquoi les fontaines ne fonctionnent-elles pas cet été à Tarbes ? L'opposition municipale met la question sur la table. Des conseillers municipaux ont organisé un point presse ce jeudi sur ce sujet, certains y verront peut-être une manière d'en faire une polémique dans le bras de fer entre la majorité municipale et l'opposition ("Tarbes pour tous"). La mairie est priée par l'opposition de mettre en marche les fontaines que compte la commune.

La ville de Tarbes compte 7 fontaines

Les élus d'opposition semblent chercher des noises à la majorité sur ce sujet et pointent du doigt cette situation "incompréhensible" : cinq fontaines recensées dans le centre-ville et deux en périphérie, mais l'eau ne coule pas. Des fontaines hors service en plein été et alors qu'il y a des touristes pour l'événement Equestria et pour le festival international de tango argentin qui débute le 12 août. Pierre Lagonelle, élu à la mairie, rappelle : "Nous savons bien que la mairie connaît de graves difficultés financières mais on a du mal à imaginer qu'elle ne peut plus payer la consommation électrique de quelques pompes."

En plus des fontaines, l'opposition s'interroge sur les brumisateurs installés en 2022 sur la place au Bois . Pierre Lagonelle, élu municipal d'opposition : "La mairie a payé l'an dernier 91.000€ un brumisateur et il n'a toujours pas été mis en fonctionnement. C'est du gaspillage de l'argent public, c'est quand même très cher, c'est incompréhensible qu'on ne s'en serve pas quand il fait chaud. Ça fait 91.000€ jetés par la fenêtre !"

Selon Pierre Lagonelle, le maire de Tarbes Gérard Trémège aurait dit qu'il se renseignait pour comprendre pourquoi ce brumisateur ne fonctionne pas, ni les fontaines. La mairie que nous avons sollicitée n'a pas souhaité faire de commentaires.