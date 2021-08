Tarbes : la mairie demande de prendre soin des horodateurs

À Tarbes, certains utilisateurs réticents à l'idée de toucher directement les horodateurs en raison du covid préfèrent utiliser une clé voire... une lame ! La mairie constate de nombreuses dégradations et explique que cela coûte très cher.

C'est une conséquence assez inattendue de la crise du covid, les horodateurs de Tarbes s'abiment. La faute à certains qui utilisent des clés ou d'autres objets métalliques pour appuyer sur les touches tactiles, afin d'éviter un contact direct, et tout risque d'infection. Avec du matériel sensible qui n'a pas été conçu pour cela, dégradations se multiplient. Et la facture commence à grimper regrette la ville.

La ville de Tarbes recommande si vous ne voulez pas appuyer directement sur les touches, d'utiliser des gants ou des objets type stylo tactile ou gomme de porte-mine. Vous pouvez aussi vous désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique immédiatement après avoir touché le clavier. Sachez enfin que si vous êtes pris sur le fait d'une mauvaise utilisation par les agents de la Police municipale ou de la brigade incivilités qui patrouille en civil, vous risquez une amende de 1500 euros (et jusqu'à 3 000 euros en cas de récidive), sur le fondement de la dégradation de biens publics.