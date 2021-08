Tarbes : le centre commercial Le Méridien se prépare à l'instauration du pass sanitaire

A partir de ce lundi 16 août, le pass sanitaire devient obligatoire pour entrer au centre commercial Le Méridien, situé à Ibos, près de Tarbes. Une opération de dépistage et de vaccination avait lieu ce samedi 14 août devant le centre, pour préparer les clients aux nouvelles règles.

Partout en France, les gros centres commerciaux se préparent à l'application du pass sanitaire. A partir de ce lundi 16 août, dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, il devra être demandé à l'entrée des établissements de plus de 20 000 mètres carrés.

Le Méridien, à Ibos, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées) est concerné par cette extension du pass. Les clients de ce grand magasin devront présenter leur QR Code pour pouvoir entrer faire leurs courses. En conséquence, et pour se préparer à l'instauration du pass à partir de lundi, la direction du centre, la préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont profité du weekend du 15 août pour faire une opération de sensibilisation : ce samedi 14 août, les clients de passage pouvaient se faire tester et/ou vacciner à l'entrée du centre commercial.

Dépistage à l'entrée du centre

Un stand bien visible, avec barnums et affiches de campagne de vaccination avait été installé sur le parvis du Méridien, de quoi rappeler aux clients que le pass va arriver, même si beaucoup d'habitués sont déjà prêts.

Pour ceux qui n'auraient pas encore leur pass, pas de panique ! Ils pourront entrer dans le centre commercial après avoir été testé dans la pharmacie de la galerie, qui va accentuer ses efforts de dépistage à partir de la semaine prochaine.

La crainte d'une baisse de fréquentation

Malgré ces dispositifs permettant à tout le monde d'entrer dans le magasin, certains employés des enseignes de la galerie craignent une baisse de fréquentation.

C'est le cas d'Emma, qui travaille dans un salon de coiffure dépendant du centre : "Nous on a peur d'avoir moins de clients, parce que déjà depuis deux-trois jours les gens pensaient qu'il y avait besoin du pass sanitaire pour venir, et on a vu qu'il y avait une petite baisse d'affluence de personne".