Tarif de l'électricité : la Croix-Rouge vous aide à faire des économies d'énergie en Seine-Saint-Denis

La nouvelle augmentation du tarif de l'électricité (+2,4%) qui entre en vigueur à partir de ce samedi 1er février, risque de faire mal au porte-monnaie de plusieurs ménages. En Île-de-France, 17% des foyers sont en situation de précarité énergétique selon la Croix-Rouge Insertion LogisCité.

Un diagnostic à domicile

Sur le territoire d'Est Ensemble qui regroupe neuf communes de Seine-Saint-Denis, ce sont 32% des ménages qui auraient du mal à payer leur factures d'énergie, soit 60 470 familles. Alors depuis 2018, la collectivité a lancé le dispositif "Ensemble pour l'énergie". Des médiateurs de la Croix Rouge Insertion LogisCité interviennent sur rendez-vous chez des particuliers pour examiner leur logement, établir un diagnostic de leur consommation d'énergie et leur donner les conseils nécessaire pour la réduire.

Comment faire des économies d'énergie en Seine-Saint-Denis ? Caroline, encadrante technique à La Croix Rouge Insertion LogisCité Copier

À Pantin, Eric et Caroline interviennent chez Karatoumi. Cette maman célibataire vit avec ses sept enfants dans un appartement de 90 mètres carrés chauffé au gaz. Elle aimerait bien savoir comment réduire sa consommation d'électricité pour laquelle elle paye 75 euros par mois, en moyenne. "Pas choquant" selon Caroline, mais ça reste beaucoup pour la locataire qui n'a qu'un salaire de 800 euros avec ses deux emplois de femme de ménage. Les allocations et les aides ne suffisent pas à tout régler. Durant leur visite, les deux conseilleurs lui rappelle certaines bases : privilégier les ampoules LED, laver son linge en mode éco, passer un contrat "heures pleines/heures creuses" avec son fournisseur, et optez pour les multiprises avec un bouton on/off pour les appareils qui restent branchés et souvent en veille inutilement.

250 foyers conseillés depuis deux ans

Après une heure d'inspection des lieux et d'entretien, la locataire, Karatoumi, a tout noté et promet de faire des efforts et d'imposer quelques règles à la maison pour que les enfants gaspillent moins d'électricité et d'eau aussi. _"On va essayer de diminuer tout ça, on a pas le choix de toute façon"_.

Comment faire des économies d'énergie en Seine-Saint-Denis ? Reportage à Pantin avec La Croix Rouge Insertion LogisCité Copier

Depuis le lancement du dispositif, 250 foyers dans le département ont pu bénéficié d'une visite à domicile ou d'un rendez-vous avec des conseillers en énergie. Pour développer ses actions sur la précarité énergétique, Croix Rouge Insertion a lancé un appel aux dons en ligne.