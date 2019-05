Tarification incitative : Evolis 23 lance une enquête en porte-à-porte à Guéret

Le passage à la tarification incitative pour les déchets, c'est en juillet 2020 pour une partie de la ville de Guéret. Evolis 23 vient de lancer deux mois de porte-à-porte et de réunions publiques à destination des Guérétois, afin de les préparer au changement.

Guéret, France

"Bonjour, c'est Evolis 23 ! Est-ce qu'on pourrait vous voir une petite minute, pour parler du ramassage des déchets ?" Armée de sa tablette et de prospectus, Sylvie en est à sa troisième visite. Elle fait partie des six agents d'Evolis 23 chargés de réaliser une enquête en porte-à-porte, pendant deux mois sur Guéret, à l'exception du centre-ville.

Le rôle de Sylvie, c'est d'attribuer les nouveaux bacs utilisés pour la nouvelle tarification incitative. Pour cela, elle vérifie la taille des bacs déjà utilisés par les habitants : "Les consignes de tri vont changer à partir de juillet 2020, vous pourrez recycler plus de choses : des petites barquettes, des pots de yahourt ... Donc on va donner des bacs plus grands."

Informer et rassurer les habitants

Evidemment, l'agent d'Evolis 23 répond à toutes les questions des habitants : "Souvent, on me demande combien ça va coûter. Les gens aussi ont peur que d'autres se mettent à jeter leur poubelle n'importe où." Marie-France, elle, n'a pas l'habitude de faire ramasser des bacs entièrement pleins. Or, "avec la tarification incitative, vous ne payez pas au poids, mais à la levée. Donc 3 euros pour chaque levée de bac de 120 litres, qu'il soit plein ou vide par exemple", lui explique Sylvie.

Il faut aussi combattre les idées reçues : "oui, les habitants de HLM eux aussi trient leurs déchets, assure Sylvie. C'est juste un autre système, par carte." Elle n'oublie jamais de parler du compostage : Evolis 23 propose trois composteurs de taille différentes, pour les habitants qui souhaitent réduire la taille de leurs ordures.

En cas d'absence, les agents d'Evolis 23 laissent un avis de passage dans les boîtes aux lettres des maisons. "Il faut ensuite que les habitants se rendent dans une permanence, aux horaires aménagés, ou bien qu'ils s'enregistrent sur Internet", détaille Guilain Sauboua, responsable de la pré-collecte à Evolis 23.

Un avis de passage des agents d'Evolis 23. © Radio France - Céline Autin

Une phase test à partir de juillet 2020

L'objectif de ces enquêtes, c'est de pouvoir livrer les nouveaux bacs entre avril et juillet 2020. En même temps, le centre-ville de Guéret sera à son tour concerné par le porte-à-porte. Entre juillet 2020 et décembre 2020, place à une phase test, dite "blanche", où les usagers expérimenterons les changements, sans rien payer. Ensuite, place à la tarification en janvier 2021.

En attendant, Evolis 23 organise une série de réunions publiques pour chaque quartier de Guéret :

*pour le quartier de Jouhet, le mercredi 22 mai 2019 à 18h30, à l'accueil de loisirs de Jouhet (rue de Pomeyroux).

*pour le quartier de Maindigour, le mercredi 29 mai 2019 à 18h30, à la salle d'animation du Centre A. Lejeune (avenue René Cassin).

*pour le quartier de Champegaud, le lundi 3 juin 2019 à 18h30, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville (Esplanade François Mitterand).

*pour le quartier de La Rodde, le mardi 4 juin 2019 à 18h30, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville (Esplanade François Mitterand).

*pour le quartier Centre-Ville, le mercredi 5 juin 2019 à 18h30, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville (Esplanade François Mitterand).

Pour toute question, vous pouvez contacter la Ligne info Déchets au 05 55 86 86 06.