Tarifs de la cantine, éclairage public, trottinettes électriques : le maire de Châteauroux fait le point

Alors qu'il brigue la présidence de l'association "Villes de France", le maire de Châteauroux ne manque pas de projets pour sa commune. Sur France Bleu Berry, il fait plusieurs annonces concernant l'éclairage public et le déploiement possible de trottinettes électriques.

Le maire de Châteauroux, candidat à la présidence de l'association "Villes de France", fait sa rentrée sur France Bleu Berry. Ce mardi, il a évoqué les nombreux dossiers de cette fin d'année. Pouvoir d'achat, investissements, modernisation : on fait le point.

Éteindre l'éclairage la nuit, une piste étudiée

La question des réductions de consommation d'énergie est évidemment une priorité. "J'ai demandé à mes services pour le mois de novembre un programme de diminution de 10% de notre consommation", souligne Gil Avérous. Parmi les pistes étudiées, il y a l'extinction de l'éclairage la nuit. "Mais peut-être pas dans tous les quartiers puisqu'on doit garder une certaine luminosité pour notre système de vidéo-surveillance", précise-t-il.

La bonne nouvelle pour la ville de Châteauroux, c'est qu'un contrat de confiance énergétique est négocié pour 171 bâtiments publics. "Ça veut dire que les tarifs pour 2022 et 2023 ont été négociés il y a plusieurs mois. On ne subit pas la hausse actuelle. Et puis on est plutôt économe dans nos dépenses avec un passage à l'éclairage LED à 100%", précise le maire castelroussin.

Les tarifs de la cantine pourraient grimper en 2023

Là encore, tout est question d'anticipation. La mairie de Châteauroux fixe les prix des repas dans ses cantines pour l'année civile. "Ça fait deux ans qu'on n'a rien augmenté", assure Gil Avérous. La donne pourrait changer à partir du 1er janvier 2023. "On subit une hausse de 15% des prix des denrées et des matières premières. Je pense qu'il n'y aura pas d'augmentation très sensible, s'il y en a une", poursuit le maire de Châteauroux. Mais Gil Avérous se veut rassurant. "On fera en sorte de protéger ceux qui ont le moins de revenus. Notre priorité est de ne pas priver l'accès des cantines aux enfants", conclut le maire.

Des trottinettes électriques à Châteauroux, c'est possible !

Avis aux amateurs de trottinette électrique : le maire de Châteauroux ne ferme plus du tout la porte à cette éventualité. C'est un axe de travail pour les prochains mois, notamment en vue des Jeux olympiques et paralympiques 2024, puisque Châteauroux accueillera les épreuves de tir sportif. "On était plutôt réfractaire à cause de l'utilisation parfois dangereuse. Mais on va décider d'ici la fin de l'année pour un déploiement vraisemblablement en début d'année prochaine. Il faudra bien expliquer qu'il faut rouler sur la route et pas sur les trottoirs", prévient Gil Avérous.