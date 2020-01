Tarifs des péages 2020 : quelle hausse en Pays de Savoie ?

C'est une tradition dont on se passerait bien. Comme à chaque 1er février les sociétés d'autoroutes révisent, à la hausse bien sûr, leurs tarifs aux péages. En Pays de Savoie, le gestionnaire AREA (APRR) augmente ses prix de 1,07% en moyenne. Pour l'ATMB en Haute-Savoie,(autoroute blanche), la hausse est de 0,76%.

Concrètement, on va payer combien en plus ?

Les prix aux péages augmentent de 10 à 30 centimes d'euros. Par exemple, sur un trajet Chambéry-Nord > Annecy-Centre, il faudra maintenant payer 4,90 euros contre 4,80 euros en 2019.

Une petite hausse de 0,10 centimes d'euros qui peut ne pas paraître excessive. Mais dans le cas d'un chef d'entreprise qui fait l'allez-retour une fois par jour sans abonnement à raison de cinq fois par semaine, c'est un budget de six euros supplémentaire par mois. Soit à l'année, 72 euros de plus. Dans les cas d'augmentations les plus fortes : 0,30 centimes d'euros sur l'A41 Nord (LIANE) entre Seynod-Sud et Saint-Martin-de-Bellevue, la hausse s'élève à 134 euros par an pour un allez-retour quotidien.

Un comparatif tarifaire avant-après de plusieurs portions d'autoroutes en Savoie et en Haute-Savoie. © Radio France - Denis Souilla

Heureusement, ça n'augmente pas partout. Notamment sur l'autoroute blanche. Les tarifs sont inchangés sur les péages de Cluses-Centre, Scionzier, Bonneville-Ouest et Gaillard en Haute-Savoie.