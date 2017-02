Tarifs du gaz, carte d'identité, sport sur ordonnance : ce qui change au 1er mars

Après une baisse de 0,56% en février, les tarifs réglementés du gaz repartent à la hausse au 1er mars. Cette date marque aussi l'entrée en vigueur du sport sur ordonnance et le déploiement progressif des nouvelles modalités de délivrances de la carte nationale d'identité.

Les tarifs réglementés du gaz repartent à la hausse à compter du 1er mars. La Commission de régulation de l'énergie a annoncé mardi que cette hausse sera de 2,63% en moyenne, après une baisse de 0,56% au mois de février. Dans le détail, la hausse (hors taxes) sera de 2,7% pour les foyers se chauffant au gaz, de 0,9% pour les consommateurs utilisant le gaz pour la cuisson, et de 1,7% pour ceux qui en ont un double usage cuisson et eau chaude.

"La hausse du mois de mars est due à l'augmentation du prix du gaz sur le marché de gros des Pays-Bas et sur le marché du Nord de la France (PEG Nord) par rapport au mois de février", explique la Commission de régulation dans un communiqué, en précisant que "la baisse marquée des températures en janvier a encouragé la consommation de gaz et l'utilisation des stocks, ce qui a entraîné une évolution à la hausse des prix européens". Les tarifs réglementés du gaz sont révisés chaque mois, selon une formule qui prend en compte notamment les prix du gaz sur le marché de gros et le cours du baril de pétrole.

Des ordonnances de sport pour les maladies longues

Autre changement en ce 1er mars : l'entrée en vigueur du sport sur ordonnance. Cette pratique, déjà testée depuis plusieurs années à Strasbourg, Toulouse ou Biarritz, s'adresse aux personnes atteintes d'une affection de longue durée (cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires). Dix millions de personnes sont soignées pour ces maladies en France. Elles vont désormais pouvoir se voir prescrire une activité physique adaptée par leur médecin traitant, selon un décret publié au Journal officiel le 30 décembre 2016.

Cartes d'identité biométriques : pré-demande sur internet

Le principe de pré-demande en ligne pour la délivrance d'une carte nationale d'identité est étendu à plusieurs départements de l'ouest de la France au 1er mars : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. La mesure doit être déployée progressivement sur tout le territoire d'ici le 28 mars. Désormais les demandes sont traitées directement par les mairies, sans passer par la préfecture, sur le même principe que les demandes de passeport. Les nouvelles cartes d'identité sont en effet biométriques. Les mairies doivent donc s'équiper de dispositifs de prise d’empreintes digitales, ce qui pour l'instant, est loin d'être le cas partout. Précision importante : la demande de carte d'identité peut être faite dans n'importe quelle mairie équipée du système de prise d'empreintes, et pas forcément dans la mairie de résidence du demandeur.

Sécurité routière : nouvelle signalisation des radars

Pour mieux informer les conducteurs de la vitesse autorisée et des zones de danger, de nouveaux panneaux de signalisation sont déployés en amont des radars fixes hors agglomération à partir du 1er mars.

Construction : pas sans architecte au-delà de 150m²

Pour tout permis de construire déposé à compter du 1er mars, le recours a un architecte est obligatoire pour une surface plancher de 150m² ou plus. Le seuil était jusqu'ici fixé à 170m². Les constructions à usage agricole ne sont toutefois pas concernées par cette mesure.

Nouvelles obligations pour les plate-formes du type Airbnb ou Le Boncoin

Du nouveau aussi en matière d'économie collaborative : à compter du 1er mars, les sites internet qui proposent des transactions entre particuliers doivent informer leurs utilisateurs de leurs obligations en matière sociale et fiscale lors de chaque transaction donnant lieu à un paiement effectué par leur intermédiaire. Cela signifie que ces plate-formes doivent signaler à leurs utilisateurs leurs obligations de déclarer leurs revenus. Cette mesure a pour objectif d’inciter les utilisateurs d'Airbnb, Le Boncoin ou encore Drivy à déclarer leurs revenus à l’administration fiscale afin qu’ils soient imposés.