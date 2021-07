Tarn : 3 mois après l'épisode des feux contre le gel, des riverains intoxiqués portent l'affaire en justice

Il y a trois mois, dans la nuit du 12 au 13 avril 2021, les vergers du Tarn ont subi de gros dégâts à cause du gel. Pour contrer cet épisode très rare, les arboriculteurs ont allumé des feux de paille, avec parfois, du fioul et du gazole. Intoxiqués, des riverains veulent aller en justice.

On vous en parlait sur France Bleu Occitanie il y a trois mois. De forts épisodes de gel ont touché le Tarn au mois d'avril. Pour limiter les dégâts, les arboriculteurs des vergers du Domaine de Fontorbe à Lavaur ont eu recours à une technique jugée illégale, mais nécessaire sur le moment : protéger les vergers du gel avec les feux de seaux de gazole et de bottes de paille remplies de fioul.

Conséquences directes, de gros nuages d'hydrocarbures ont envahi les communes de Lavaur, Giroussens, Ambre et Labastide-Saint-Georges. Face à une vingtaine d'intoxications, un collectif de riverains a décidé de traîner cette affaire en justice pour la santé de tous et pour que ce phénomène ne se produise plus jamais.

Un brouillard noir très épais autour des habitations. - Florence Millet

"On veut protéger nos enfants et notre population"

"Respirons 81" : c'est le nom du collectif à l'initiative des riverains intoxiqués par ces fumées noires. Florence Millet est l'une des protagonistes de cette action, elle explique pourquoi on ne peut pas passer à côté de cette catastrophe. La peur est encore présente.

"On veut vraiment demander réparation des préjudices subis, que ce soient les préjudices corporels, matériels. On ne peut pas laisser passer ça à un moment donné. Les élus ne font rien. Oui, ce ne sont pas eux qui ont mis le feu aux bottes de paille, mais on s'interroge quand même sur leur volonté politique de vouloir protéger leur population. Les maires sont responsables de notre santé. On ne s'interdira pas d'aller au tribunal administratif pour pouvoir défendre nos droits et surtout préserver notre santé"

Une fumée épaisse visible dans le ciel. - Florence Millet

Le Domaine de Fontorbe ouvert au dialogue

C'est le grand mea-culpa du côté des arboriculteurs. Tiraillés entre la perte de la récolte et le sauvetage des vergers sans nuire à la population voisine. Lucas Crosnier, le directeur du Domaine de Fontorbe à Lavaur dans le Tarn assume. Il s'excuse et souhaite trouver un terrain d'entente avec le collectif.

"S'excuser ? On continuera à le faire aux frais des personnes concernées, des populations auxquelles on a pu porter préjudice après des événements exceptionnels. On s'assoira autour de la table, je l'espère, avec ce collectif. Je n'ai aucune animosité. Au contraire, chacun fait valoir ce qu'il a. On est très fiers de notre métier, de nos activités. Ils défendent leurs droits et ils ont raison de le faire aussi. À nous de montrer aussi que la totalité de nos pratiques aujourd'hui se font dans le respect de la réglementation et de la loi"

Le collectif Respirons 31 se laisse jusqu'à mi-septembre pour porter plainte avec l'aide d'un avocat. De nouvelles discussions devraient avoir lieu pour faire avancer cette bisbille.