Tarn : ambiance gourmande autour de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi

Tout l'été se tiennent les "Nocturnes Gourmandes" à Albi. Habitants et touristes se retrouvent pour déguster des produits locaux. C'était notamment le cas ce mardi soir place Sainte-Cécile.

Il y avait du monde ce mardi soir devant la cathédrale Sainte-Cécile à Albi. La ville organisait l'une de ses "Nocturnes Gourmandes". Le principe est simple : des producteurs locaux exposent leurs produits et les habitants et visiteurs peuvent les consommer sur place, le tout accompagné d'animations musicales.

"Ça permet de déconnecter un petit peu des embrouilles actuelles, glisse Anne, attablée avec son compagnon sur l'une des tables mises à disposition. La musique, le spectacle, des artisans locaux : franchement, on est bien !"

Parmi les artisans du soir, un producteur d'aligot, des vignerons de Gaillac, des agriculteurs, comme Antonin venu de Montredon-Labessonnié. Cela fait 7 ans qu'il propose son magret de canard aux nocturnes gourmandes, "pour la convivialité avec les gens, le partage. On a une relation en direct avec les gens !" raconte le producteur.

On vous l'avoue : on craqué sur le magret de canard d'Antonin ! © Radio France - François Breton

"C'est le plus beau cadre du monde"

Dans la foule, on retrouve des touristes mais aussi beaucoup de locaux, venus profiter du cadre. "Avec la cathédrale à côté, c'est idyllique !" confie René. "C'est le plus beau cadre du monde rajoute de son côté Clément. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde, j'ai l'impression qu'on peut enfin respirer avec la bonne bouffe, le bon vin et les bons copains."

Dix rendez-vous de ce type sont étalés sur l'été entre la Place Lapérouse et la place Sainte-Cécile. À chaque fois, 20 producteurs sont présents. L'objectif est de dynamiser la ville en cette période estivale.