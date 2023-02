Tarn : Claudine, médiatrice avec les animaux, lance un appel à l'aide pour trouver une nouvelle maison

Claudine nous accueille dans son jardin entourée de ses huit chiens, des Shipperkes et des Bergers allemands.

Une passionnée d'animaux

Cette retraitée habite à Garrigues dans le Tarn dans une ancienne ferme depuis quelques années. Ici, elle a la place pour ses 45 animaux. Tout a été pensé pour eux d'ailleurs, des enclos sont installés dans le jardin mais aussi la maison.

Les moutons, oies, poules, coqs, lapins, chiens et chats vivent tous là. Une vaste ménagerie, entraînée quotidiennement pour la plupart à la médiation animale : la passion de Claudine. "On les manipule, on leur parle, on leur fait prendre la voiture pour les habituer. c'est une routine en fait, donc je ne sais pas, je dois passer au moins une à deux tous les jours à faire ça."

Cette ancienne cadre de La Poste a toujours aimé les animaux. Et c'est un peu par hasard qu'elle commence la médiation animale avec sa propre grand-mère : "j'allais à la maison de retraite avec mon chien voir ma grand-mère. C'était novateur à l'époque, en 2007/2008, j'étais la seule à le faire. Et ma grand-mère qui avait Alzheimer se souvenait toujours du nom de mon chien."

Médiatrice bénévole

De fil en aiguille, Claudine multiplie ses interventions dans les maisons de retraite sur ses jours de repos et les week-ends. Puis à la retraite, il y a 12 ans, elle décide finalement de se consacrer pleinement à sa passion. Elle passe des diplômes de médiation et d'éducation canine. Elle devient une vraie professionnelle mais continue d'intervenir bénévolement. Depuis, chaque semaine elle intervient avec ses animaux dans les Ehpads, les écoles et les hôpitaux.

Mais bientôt peut-être, elle ne pourra plus le faire. Le bail de la maison qu'elle loue arrive à son terme fin mai. Et elle ne trouve nulle part où aller avec tous ses animaux : "je ne peux pas aller dans un lotissement ou un immeuble avec mes animaux pour ne pas déranger les gens autour. Et je ne peux pas emprunter pour acheter parce que je fais partie des personnes à risques, comme j'ai plus de 60 ans."

La gorge serrée, son gros berger allemand Marcus à ses côtés, Claudine ajoute : "mes animaux me rendent au centuple ce que je leur donne. Si je ne trouve pas de maison où il y aura de la place pour eux, je devrais m'en séparer. Mais pour le moment c'est inimaginable. Je ne me vois pas vivre comme ça, c'est impossible."

Claudine et ses amies médiatrice Sandrine et Colette l'aident à chercher un nouveau logement © Radio France - Alexandra Lagarde

Pourtant Claudine a des économies et 1800 euros de pension de retraite tous les mois. Colette son amie, médiatrice aussi, l'aide à chercher un nouveau logement : "on continue de se battre, on y croit. Cette situation est injuste, j'espère qu'elle trouvera et que cette histoire se finira bien."

Alors, si vous avez une maison ou connaissez quelqu'un qui en aurait une à louer n'hésitez pas à contacter Claudine.