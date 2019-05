Tarn : l'Europe s'invite à la cantine pour sensibiliser les collégiens

Mazamet, France

Les élèves des collèges tarnais aiment l'Europe. En tout cas, ils l'aiment dans leurs assiettes. Pendant tout le mois, les cantines des collèges du département ont proposé des menus européens. 13 collèges du Tarn participent et notamment ceux de Lavaur ou Alban en passant par Valence d'Albigeois qui propose sans doute le repas le plus audacieux : un Irish Stew, un ragoût à la bière. Ailleurs sur les menus, on trouve tzatziki, moussaka ou brandade de morue et gaufre belge.

Le collège Marcel Pagnol avec 300 élèves et la moitié environ qui mangent à la cantine. © Radio France - SM

Ce vendredi 24 mai, c'était le repas européen à Mazamet. Les élèves du collège Marcel Pagnol ( 300 élèves en REP) ont eu le droit à un repas au couleur du voisin espagnol. Une délicieuse paella dont le chef a hérité de la recette de sa mère. L'occasion évidemment de parler d'Europe pas forcément très concrète pour les collégiens. Et c'est normal quand on sait que moins de 30% des 18-24 ans pourraient se déplacer demain dimanche selon les sondages. Un repas symbolique. mais qui permet de sensibiliser les ados à l'Europe.

Un repas symbolique mais qui ouvre le débat sur l'Europe pour les ados de Marcel Pagnol. Copier