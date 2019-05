Tarn : des bénévoles former pour être des "détectives" en loups

Suivre au plus près la population de loups en France, c'est le but de l'ONCFS. L'office national de la flore et de la faune sauvage a formé pour cela des correspondants loups dans le département du Tarn. Des bénévoles qui ont appris à récolter des indices sur la bête.

Il y a de plus en plus de loups en France, la barre des 500 vient d'être franchie. En Occitanie, la région est relativement épargnée. Il y en a sans doute une dizaine. Ils s'installent en tout cas. Alors on forme en ce moment, un peu partout dans la région des correspondant loups chargés de "traquer" symboliquement ou en tout cas de pister la bête.

Ces formations sont dispensées par l'ONCFS l’office de la flore et de la faune sauvage. Une trentaine de ces correspondant viennent d'être formés dans le Tarn par Matthis Petit et tout le monde ou presque peut-être correspondant loups. "On cherche à diversifier au maximum le profil de ces correspondants. _Des chasseurs, des agents de l'état, des naturalistes, des éleveurs_. Un maximum d'horizons professionnels différents pour avoir un maximum d'indices."

Des correspondant qui sont ensuite des enquêteurs sur le terrain à la recherche d'indices sur le passage du loup comme la fait il y a quelques temps Benoit Redoules éleveur de brebis à Vénès dans centre le Tarn. "Ça c'est passé à quelques kilomètres de chez moi. Quelqu'un qui a vu trois loups un soir. On va prendre tous les éléments, et on recherche la piste et à la suivre. On va sur place pour récolter les indices, des crottes, des traces de sang s'ils s'est blessé. Et en fait c'était un chien."

"Mieux connaitre le loup pour qu'il ne vienne pas chez moi."

L’objectif confirme Guillaume Beussigneul de l'ONF (office national des forêts) et nouveau correspondant, c’est d’en savoir plus sur la bête. "Le _but ultime c'est de référencer l'état des lieux de la population du loups_. Le seul élément qu'on a pour le moment, ce sont les témoignages." Et comme le loup fascine beaucoup, il y a toujours beaucoup de témoignage.

Et pour l’éleveur, Benoit Redoules, mieux connaitre, c’est aussi mieux protéger ses belles brebis. "Je ne viens pas dans le champs avec mon fusil. Je viens avec mon bâton et surtout mon chien de conduite. Mon rôle c'est n'est pas d'aller dans le champs avec le fusil pour faire partir un prédateur. Mon objectif, c'est mieux connaitre le loup pour qu'il ne vienne pas chez moi."

Dans le Tarn il y a un loup avéré dans le massif du Carroux où il y a eu une attaque mortelle au mois de juin 2018.

