Tarn-et-Garonne : port du masque obligatoire dans certains lieux

Après la publication des derniers chiffres de l'Agence régionale de santé d'Occitanie qui montre une reprise de la propagation du virus, le préfet du Tarn-et-Garonne rend obligatoire dès ce dimanche le port du masque dans les lieux fréquentés l'été : marchés, brocantes et vides-greniers.

La préfecture du Tarn-et-Garonne rend à son tour le port du masque obligatoire dans certains lieux à partir de ce dimanche 9 août à minuit. Plus question d'aller faire son marché ou de chiner sur les brocantes et les vides-greniers sans lui. Des endroits particulièrement fréquentés l'été dans ce département et où le respect de la distanciation sociale est difficile.

Pour l'instant, la mesure est effective pendant 15 jours mais elle pourra être prolongée si la situation ne s'améliore pas.

Une reprise du virus

Une décision prise après la publication des derniers chiffres de l'Agence régionale de santé d'Occitanie qui montrent une reprise de la propagation du virus Covid-19 dans la région.