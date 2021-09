Tarn-et-Garonne : une "zone libre" où des restaurants ne contrôlent pas le pass sanitaire

À Saint-Antonin-Noble-Val, certains patrons de bars et de restaurants ont décidé depuis début août de ne pas contrôler le pass sanitaire. Ils l'indiquent donc sur leur devanture avec un logo vert inscrit "zone libre". Mais l'un d'entre eux a été sanctionné, et fermé administrativement.

Difficile de passer à côté quand on déambule dans les rues piétonnes de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne). Un logo vert "zone libre" est affiché sur les devantures de nombreux commerces ; soit pour soutenir la démarche des restaurateurs et cafetiers, soit pour dire : "ici, on ne contrôle pas le pass sanitaire".

"A la base, l'idée est venue de 2/3 restaurateurs qui ne voulaient pas contrôler le pass sanitaire. La "zone libre" a été créée pour faire passer le message aux clients en gros. Mais cela a pris une ampleur que l'on n'attendait pas", explique Xavier, le patron du Bistro 1957.

Pas anti-vaccin, mais anti-pass

Ce que les restaurateurs qui ont affiché le logo "zone libre" dans leur établissement répètent, c'est qu'ils ne sont pas du tout contre la vaccination, au contraire, mais plutôt contre le fait de devoir contrôler les clients.

"Vous imaginez, on est dans un petit village, il y a des gens de notre famille, nos amis qui viennent dans nos établissements. Et on devrait les refuser s'ils n'ont pas de pass ? C'est ridicule ! Ce n'est pas notre métier de contrôler, on n'est pas là pour ça", répète Xavier.

De nombreux restaurants ont affiché cette pancarte à Saint-Antonin-Noble-Val. © Radio France - Léa Dubost

De son côté, Sébastien, le patron du restaurant Birdy Nem Nem, trouve la mesure totalement injuste. "Les gens qui s'entassent dans le métro n'ont pas besoin de pass sanitaire, mais nous, on devrait contrôler nos clients en terrasse, en pleine campagne ? Cela n'a aucun sens", lance-t-il.

Une fermeture administrative

Les forces de l'ordre ont déjà mené plusieurs contrôles depuis début août dans ces restaurants qui ne veulent pas contrôler le pass sanitaire. Le Café de la Halle est d'ailleurs fermé administrativement jusqu'à ce vendredi 10 septembre inclus, "parce qu'un salarié portait mal son masque", selon Christophe, le gérant.

Une manifestation de soutien est prévue ce jeudi 9 septembre à Saint-Antonin-Noble-Val. "On ne sait pas trop ce qui est prévu, ni qui organise, ce sont des citoyens qui veulent nous soutenir. Il pourrait y avoir un concert. Moi, je serai présent, pour soutenir celui qui a payé les pots cassés et rappeler mon opposition à ce pass sanitaire", confie le patron du Birdy Nem Nem.

Le Café de la Halle est fermé administrativement pour une semaine, sur décision de la préfecture. © Radio France - Léa Dubost

Le soutien des habitants et des touristes, c'est ce qui motive également Xavier, du Bistrot 1957. "Ça fait chaud au cœur, car en ce moment, c'est vraiment compliqué pour nous", conclut-il.