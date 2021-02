Tarn : grâce à la vaccination, les résidents de l'Ehpad de Dourgne reprennent les activités en groupe

Dans les Ehpads, les activités sont en train de reprendre petit à petit. Certains directeurs de maisons de retraite sont en train d'assouplir le protocole sanitaire appliqué depuis le début de l'épidémie de coronavirus. C'est la situation de l'Ehpad Les Arcades dans le Tarn, près de Castres, à Dourgne. Progressivement les personnes âgées peuvent donc de nouveau manger ensemble dans la même salle et faire des animations en groupe. Tout ceci est possible parce que, selon Santé publique France, près de 80% des résidents dans les Ehpads ont reçu la première injection du vaccin contre le coronavirus et parce que les résidents qui ont été contaminés sont considérés comme protégés.

Marie-France est résidente à l'Ehpad Les Arcades. Elle se sent beaucoup mieux depuis que le protocole sanitaire a été allégé : "_De reprendre un peu les activités, ça fait du bien, surtout au moral et de se retrouver ensemble_. C'est vrai que ça me manquait beaucoup." Même ressenti pour Alice qui a trouvé le temps long sans les animations : "Maintenant on prend les repas ensemble et surtout on peut de nouveau jouer au Triomino, on a bon un groupe pour jouer l'après-midi !"

Sur les 71 résidents de l'Ehpad, 50 qui ont eu le covid sont considérés comme "immunisés" et 19 ont été vaccinés. Le directeur Cédrik Decavele explique pourquoi il prend le risque d'alléger le protocole sanitaire dans son établissement : "On est prudents, on poursuit le respect des gestes barrières mais on commence un assouplissement du protocole avec des groupes lors des repas et des animations. Pas à 50 ou 60 personnes dans une même salle comme on le faisait avant, ça on ne le fait pas." Ce qui est mis en place aujourd'hui ce sont des groupes de 10, 15 voire 20 personnes.

La prochaine étape de l'assouplissement : faire en sorte que les résidents puissent de nouveau sortir de l'Ehpad pour aller voir leurs proches et qu'il y ait moins de contraintes pour les visites puisque aujourd'hui les familles peuvent venir uniquement dans le cadre de rendez-vous pris en amont et pour une durée de 30 minutes.