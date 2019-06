Tarn : la fibre pour chaque foyer, même les plus isolés, dans trois ans

Tarn, France

En 2022 tous les foyers du Tarn, même dans les zones les plus isolées de montagne auront accès à la fibre pour avoir internet à très haut débit. SFR et le département ont signé une convention de délégation de service publique pour tenir cette promesse. L'opérateur va donc déployer 450.000 km de câbles en trois ans.

Un calendrier très ambitieux qui fait gagner neuf années par rapport au projet initial, géré directement par le département et qui devait s’achever en 2031. En tout 138.000 foyer vont être fibrés et le tout sera financé par le département et SFR ( les communes et les Tarnais n'auront pas à financer cette infrastructure ). Une manière d'effacer la fracture numérique subie par beaucoup d'habitants des zones rurales.

Gérard Rex est le maire la Lacougotte-Cadoul, une petite commune de 200 habitants près de Lavaur. Et pour lui ce qui arrive était inimaginable. " On ne l'aurait jamais envisagé. Et tout ça gratuitement. La fibre c'est de plus en plus demandée. Il y a tout de même de plus en plus de personnes qui travaillent en télé-travail dans ma commune. Et puis avec l'Adsl, même si on n'avait pas de zones blanches, il y avait des déperditions."

"la priorité des priorités"

Des dirigeants de SFR et beaucoup d'élus du Tarn ont fait le déplacement pour la signature de la convention. "Il y a eu 1282 et le début de la construction de la cathédrale d'Albi et 2022 où tous les foyers du Tarn auront la fibre." La comparaison de Patrick Drahi, le grand patron de SFR-Altice est un peu osée mais Christophe Ramond aussi y va. "C’est un jour historique". Le président du département estime que le Tarn va pouvoir jouer dans le cour des grands. " _Le Portugal a été fibré. Ils sont entrain de fibrer l'état de New-York. On a choisi le bon opérateur qui nous permettra d'_amener la fibre partout, dans chaque ferme, dans chaque maison. Et sans demander de participations financières aux communes et aux usagers. "

En tout cas, Alain Weil PDG d'Altice SFR promet que la date de 2022 sera tenue. "Nos concitoyens réclament le très haut débit avant tout autre service. Un maire me disait, "on me demande moins de places de crèches que le très haut débit". C'est la priorité des priorités. Déployer vite c'est très important, ça demande organisation incroyable. Mais comme on va ensuite exploiter le réseau, on est totalement associé à la nécessité de construire vite ce réseau "

28 millions financé par le département du Tarn

La première commune couverte sera Burlats près de Castres. Un site internet va permettre de suivre l'avancée des travaux, et vous pourrez assez vite savoir quand le très haut débit va arriver dans votre commune

Au total, le projet coûtera 271 millions d’euros avec une participation de 28 millions du département. Plus de 200 emplois au moins seront créé pendant ces 3 ans pour déployer ces centaines de kilomètres de câbles.

Les communautés de communes de Castres et d'Albi ne sont pas concernées. C'est Orange qui y déploie la fibre depuis plusieurs années.