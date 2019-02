Tarn : le projet de mine de tungstène dans les Monts de Lacaune est relancé

Le processus d'ouverture d'une mine est très long et encadré par le par le ministère de l’économie et des finances.

Castelnau-de-Brassac, France

Depuis les années 1960, les habitants des environs de la commune de Fontrieu, dans les Monts de Lacaune, savent qu’ils vivent sur une possible mine. Une mine de tungstène. Ce métal, parmi les plus durs qui existent à la surface de la terre, a été repéré à l’époque par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il a la particularité de ne rentrer en fusion qu’à 3400°. Il est aussi dense que l’or et il est utilisé dans les moteurs d’avions, la métallurgie ou encore les ampoules.

Déjà Elf Aquitaine dans les années 80

En 1988, Elf Aquitaine avait acquis un permis de recherche. Mais, le cour du métal s'est au même moment effondré sur le plan mondial. Le projet en était alors resté là.

Une société vient donc de relancer l’idée d’un mine de tungstène dans le Tarn. Un permis exclusif de recherche a été demandé. Il s’agit d’un permis qui - s’il est accordé - permettrait de forer pour confirmer la présence de tungstène. La préfecture insiste, le processus de demande de permis "n’autorise ni les travaux, ni l’exploitation minière. Il n’accorde, comme son nom l’indique, que l’exclusivité des recherches qui devront s’exercer dans le cadre défini par cette autorisation."

Une zone de 4,5 km carré

La demande de permis dit de la Fabrié ( nom d'un lieu-dit) est déposé pour une zone de 4,5 km carré sur la commune de Fontrieu (plus précisément près de Castelnau-de-Brassac). Elle sera étudiée dans les deux ans maximum à venir avec notamment une mise en concurrence (d’autres entreprises pourraient se dévoiler d'ici là ) et une consultation locale assurée par le préfet du Tarn auprès des collectivités concernées.

En revanche on ne sait encore rien sur la société Tungstène du Narbonnais _q_ui a demandé ce permis. Elle a été créée très récemment. C’est sans doute une branche d’une grosse société minière spécifiquement montée pour ce projet.