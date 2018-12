Tarn : les Gilets Jaunes sont bien ensemble

Alors que les autorités annoncent l'évacuation de 170 barrages et actions de Gilets Jaunes depuis samedi, ceux de Graulhet dans le Tarn restent fidèles au poste. Ils avouent vivre une belle expérience personnelle et espérent une suite.

Tarn, France

A Graulhet c'est au rond point du Capitaine de Vaisseau Galou que sont installés les Gilets Jaunes depuis le 17 novembre dernier. 150 au plus fort de la mobilisation, ils ne sont plus aujourd'hui qu'une poignée à occuper les lieux, pacifiquement et le plus souvent avec le soutien des automobilistes de passage. Les dons ont même permis d'aménager une cabane en tôle avec un couchage et de quoi se restaurer et se chauffer.

"je me trouve plus utile ici que chez moi"- Didier

En six semaines de mobilisation des liens se sont créés, au-delà des revendications. Sur leur rond-point les Gilets Jaunes se sentent utiles et y venir représente parfois le but d'une journée.

Sixiéme semaine d'action pour les gilets jaunes © Radio France - Pierre Viaud

Tous redoutent le jour où il faudra quitter le rond-point même s'ils sont persuadés que les liens créés perdureront sous une autre forme.