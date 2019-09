Tarn : les habitants des Monts de Lacaune inquiets face à un projet de mine

Sablayrolles, Castelnau-de-Brassac, France

Ils ne veulent pas d'une mine d'un tungstène à côté de chez eux ! Dans le Tarn, les habitants des Monts de Lacaune, plus précisément ceux des communes de Fontrieu et de Castelnau-de-Brassac, s'inquiètent d'un projet de recherche minière dans leur zone. Une société "Tungstène du Narbonnais" a déjà fait la demande d'un Permis Exclusif de Recherche de Mines (PERM) dans l'espoir d'obtenir par la suite une autorisation d'exploitation. Les habitants craignent, si ces autorisations sont validées, des rejets d'arsenic, d'antimoine dans l'eau, de zinc, de fer et de plomb dans l'air.

La crainte d'une pollution des sols

Face à cette situation, les habitants ont monté il y a 2 mois une association pour s'opposer à ces recherches : "Stop Mine 81". Ils organisaient ce dimanche 1er septembre une réunion d'information à Sablayrolles. Plus de 300 personnes ont fait le déplacement. "Je vis dans la zone concernée par les recherches, raconte Françoise. Quand on voit ce qu'il se passe ailleurs avec la pollution des mines de salsigne dans l'Aude, de Salau en Ariège ou Saint-Salvy dans le Tarn, on a peur. Il y a les maladies, les cancers qui se développent de plus en plus."

Daniel Debrus est lui agriculteur. Il fait partie de l'association Stop mine 81. Et il met en garde. Si une mine ouvre, c'est l'emploi local qui est menacé. "On est dans une région d’élevage ici. Si on a des problèmes de pollution, que ce soit sur l'herbe ou dans les sols, on va avoir des maladies chez les animaux et la commercialisation des produits agricoles sera interdite", explique-t-il.

Le cas de la mine de Salsigne dans l'Aude

Plus de 300 personnes étaient présents dimanche à Sablayrolles pour une journée d'information sur la mine de Fontrieu © Radio France - Theo Caubel

Il en tient pour preuve ce qu'il se passe actuellement dans l'Aude. L'ancienne mine d'or de Salsigne a pollué la vallée de l'Orbiel à l'arsenic. Récemment des tests ont permis de découvrir que 48 enfants étaient surexposés à ce produit dans la zone. Un problème sanitaire qui montre bien que le projet d'une mine n'est pas viable pour Hervé Tisseron. "On doit se servir de cette affaire, argumente ce militant qui s'était déjà opposé à la réouverture de la mine de Salau en Ariège. Ce n'est pas qu'à Orbiel, c'est partout où il y a une mine. On peut dire qu'on veut essayer de faire une mine propre. Mais il y a toujours besoin de produit polluant pour l'extraction."

Reste à savoir si cet argument sera retenu par l'Etat. C'est lui qui doit autoriser ou non le permis de recherche pour la mine de Fontrieu.