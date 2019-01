Tarn : les Restos Bébés d'Albi aident 44 nourrissons

Tarn, France

En France 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 27% des français qui ont du mal à acheter des fruits et légumes d'après le Secours Populaire... Pour les plus jeunes existent les Restos Bébés, la déclinaison des Restos du Coeur pour les nourrissons. Soixante-dix antennes en France et plus de 30 mille bébés accueillis l'an passé dont une quarantaine à Albi où les Restos Bébés sont installés dans les locaux de l'ancienne école Négrouillére les lundi et mardi.

Ici, quarante-quatre nourrissons et leurs parents sont accueillis par quatorze bénévoles répartis en deux groupes. Des bénéficiaires qui reçoivent de la nourriture pour leurs bébés, des couches et des produits de soins mais aussi des vêtements et des conseils pour gérer le quotidien. Au besoin ils sont dirigés vers les services sociaux, la caisse primaire d'Assurance maladie ou la planning familial.

"Au début on a un peu honte"- Marion

Dans le Tarn les Restos du Cœur aident 378 familles. La 34me campagne se poursuit jusqu'à la fin du mois de mars.