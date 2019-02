Tarn : un lycéen d’Albi empêché de se maquiller déclenche une vague de soutien

Lundi, 18 février, Alexis, élève de 17 ans au lycée Bellevue d’Albi a été convoqué par la CPE de son établissement. On lui aurait demandé de ne plus se maquiller pour venir en cours. Depuis, les élèves de la Cité Scolaire se mobilisent.

Albi, France

Les lycéens du Tarn ne parlent que de lui. Le tweet d’Alexis qui se demande pourquoi il n’a pas le droit de se maquiller fait déjà le tour de France. Alexis, élève en première L-ES au lycée Bellevue d'Albi , a été convoqué à deux reprises par la direction de son établissement à propos du maquillage qu’il porte très régulièrement.

Lisez, si on peut faire remonter ça... je suis sous le choc pic.twitter.com/ALfOQoFn9s — bėnji (@bemytear) February 18, 2019

Vu dans le self avec talons et maquillage

"Elle m’a dit que je n’avais pas une tenue adaptée". Et selon lui, tout est partie de l’appel d’une mère d’élève. "Un parent a appelé le lycée car sa fille m’a vu au self avec mes talons et du maquillage." Mais le jeune homme qui est désormais sans maquillage persiste.

On est dans une société qui change, où les codes se renversent. Et il faut s’assumer. Les hommes ont le droit de se maquiller. C’est un accessoire. C’est de l’art. Je ne vois pas où est le problème.

Opération maquillage pour tous

Pour se mobiliser contre cette interdiction, la réaction a été très rapide. Mardi, devant le lycée, les élèves se sont tous maquillés. Filles et garçons ont ainsi affiché leur soutien à leur camarade. L’opération devrait se renouveler jeudi 21 février.

Les lycéens se disent étonnés car Bellevue a la réputation d’être un lycée très ouvert , où le projet pédagogique permet à chacun d’assumer ses différences.

Contactée, la direction du lycée n’a pour le moment pas donné d’explications.